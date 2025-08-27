En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیشترین‌ جمعیت مسلمانان در کدام کشورها هستند؟

اندونزی بیشترین تعداد مسلمان را دارد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۶۶
| |
330 بازدید
بیشترین‌ جمعیت مسلمانان در کدام کشورها هستند؟

به گزارش تابناک؛ اندونزی، پاکستان، هند، بنگلادش، نیجریه، مصر و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین جمعیت مسلمانان را در خود دارند.

برای اطلاعات بیشتر تصویر را نگاه کنید.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیعه مسلمان مسلمانان خبر فوری کشورهای مسلمان مسلمانان اروپا مسلمانان جهان
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کدام کشورهای اسلامی به اسرائیل کالا صادر می‌کنند؟
عکس: یمن در آستانه میلاد پیامبر سبزپوش شد
دیدار مسئولان کشورهای اسلامی با رهبر انقلاب
لحظات یورش نیروهای ویژه پلیس به مرکز اسلامی هامبورگ
کشورهایی که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند
ماه رمضان در سراسر جهان
احیای مسیر حج مسلمانان اندلس با ۸ هزار کیلومتر سوارکاری
کشورهای مسلمان کمک کننده به اقتصاد اسرائیل
ماجرای قتل11 مسلمان توسط بهایی‌هادرسال 57
ارتش میانمار ۸ مسلمان روهینگیا را کشت
امامتِ امام صادق (ع) آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ شیعیان
ماه رمضان در کشور‌های جهان
کشوری که کمترین ساعت روزه داری را دارد کدام است؟
بهترین ترجمه‌های قرآن کدام ترجمه‌ها هستند؟
شیعه یعنی آب حسرت در فرات/میکده
چرا رئیس مکتب شیعه به شدت بر اخلاق تمرکز داشت؟
مسلمانان امسال چند ساعت روزه می‌گیرند؟
ماجرای مسلمان شدن یک یهودی افراطی
تصاویر زیبا از مراسم عید فطر در دنیا
با خرماي اسرائيلي افطار نكنيد
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
زیان انباشته ۲۰ هزار میلیارد تومانی یک غول بورسی/ شرکتی که ارزش سهامش کمتر از سه قِران است!
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۷ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۰ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۸ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005Yeo
tabnak.ir/005Yeo