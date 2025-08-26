هفت روز با پارالمپیک در کشور

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، هفته پارالمپیک از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه سال جاری برگزار می شود و برای هر یک از روزهای این هفته یک عنوان در نظر گرفته شده است.



عناوین روز ملی و هفته پارالمپیک با هدف توسعه فکری جنبش پارالمپیک در کشور به شرح زیر اعلام شده:

۱-روز اول ۱۸ مهر ماه پارالمپیک و ایثار و شهادت

۲-روز دوم ۱۹ مهرماه ایران کشور برتر جهان درتوسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپین ها اسطوره های برتر ورزش

۳-روز سوم ۲۰ مهر ماه پارالمپیک و سازمان بهزیستی و توان یابان



۴-روز چهارم ۲۱ مهر ماه پارالمپیک و مجلس قانون گذار

۵-روز پنجم ۲۲ مهر ماه روز ملی پارالمپیک و دولت وفاق



۶-روز ششم ۲۳ مهر ماه، پارالمپیک و مدارس استثنایی



۷-روز هفتم ۲۴ مهر ماه، روز ملی پارالمپیک؛ جنبش پارالمپیک و خانواده



پیش از این نیز شعار روز و هفته پارالمپیک سال ۱۴۰۴ با عنوان "روز ملی پارالمپیک، جشن اراده های بزرگ" اعلام شده بود.