هفت روز با پارالمپیک در کشور

ستاد گرامیداشت روز ملی و هفته پارالمپیک برنامه های ویژه این هفته در سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
هفت روز با پارالمپیک در کشور

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، هفته پارالمپیک از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه سال جاری برگزار می شود و برای هر یک از روزهای این هفته یک عنوان در نظر گرفته شده است.
 
عناوین روز ملی و هفته پارالمپیک با هدف توسعه فکری جنبش پارالمپیک در کشور به شرح زیر اعلام شده:

۱-روز اول ۱۸ مهر ماه  پارالمپیک و ایثار و شهادت

۲-روز دوم ۱۹ مهرماه ایران کشور برتر جهان درتوسعه ورزش بانوان پارالمپیک، پارالمپین ها اسطوره های برتر ورزش

۳-روز سوم ۲۰ مهر ماه پارالمپیک و سازمان بهزیستی و توان یابان
 
۴-روز چهارم ۲۱ مهر ماه پارالمپیک و مجلس قانون گذار 

۵-روز پنجم ۲۲ مهر ماه روز ملی پارالمپیک و دولت وفاق
 
۶-روز ششم ۲۳ مهر ماه، پارالمپیک و مدارس استثنایی
 
۷-روز هفتم ۲۴ مهر ماه، روز ملی پارالمپیک؛ جنبش پارالمپیک و خانواده
  
پیش از این نیز شعار روز و هفته پارالمپیک سال ۱۴۰۴ با عنوان "روز ملی پارالمپیک، جشن اراده های بزرگ" اعلام شده بود.

