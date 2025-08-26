به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، پنجمین و آخرین روز مرحله مقدماتی بیستوسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان با ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد.
تیمهای ایران، ترکیه، جمهوری چک، آمریکا، کانادا، بلغارستان، قزاقستان، مصر، کوبا، ایتالیا، اوکراین و فرانسه در این دیدارها موفق به شکست حریفان خود شدند.
بدین ترتیب تیمهای آمریکا، مصر، چین و ترکیه از گروه اول، ایران، لهستان، قزاقستان و کرهجنوبی از گروه دوم، جمهوری چک، ژاپن، کوبا و بلغارستان از گروه سوم و ایتالیا، فرانسه، اوکراین و آرژانتین از گروه چهارم با کسب رتبههای اول تا چهارم گروه به عنوان ۱۶ تیم برتر به مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها صعود کردند.
بر این اساس، تیم زیر ۲۱ سال کشورمان در مرحله یکهشتم نهایی، فردا چهارشنبه برابر آرژانتین قرار میگیرد.
برنامه کامل مرحله یکهشتم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به شرح زیر است:
چهارشنبه
تایلند – کلمبیا، فرانسه – قزاقستان و آمریکا – بلغارستان؛ ساعت ۶:۳۰
برزیل – مراکش، ایران – آرژانتین و مصر – کوبا؛ ساعت ۹:۳۰
کانادا – تونس، لهستان – اوکراین و جمهوری چک – ترکیه؛ ساعت ۱۲:۳۰
پوتوریکو – اندونزی، ایتالیا – کره جنوبی و چین – ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰
