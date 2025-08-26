En
واکنش عراقچی به اقدام خصمانه دولت استرالیا 

سید عباس عراقچی وزیر خارجه به اقدام خصمانه دولت استرالیا علیه ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۵۱
13 بازدید

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در رابطه با اقدام خصمانه دولت استرالیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

من در هیچ‌ موضوعی با جنایتکاران جنگی تحت تعقیب نظر موافقت نداشته‌ام، اما نتانیاهو در یک مورد درست می‌گوید: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است.

ایران میزبان یکی از قدیمی‌ترین جوامع یهودی جهان است که دارای ده‌ها کنیسه هستند. اتهام زدن به ایران مبنی بر حمله به چنین مکان‌هایی در استرالیا، در حالی که ما در کشور خودمان نهایت تلاشمان را برای حفاظت از آنها می‌کنیم، کاملاً بی‌معنی است.

ظاهراً قرار است ایران بهای حمایت مردم استرالیا از فلسطین را بپردازد. کانبرا باید بهتر بداند که تلاش برای جلب رضایت رژیم تحت رهبری جنایتکاران جنگی، تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد.

