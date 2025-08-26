En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نورمن: گروسی گفته بازرسان آژانس احتمالا به ایران بازمی‌گردند

خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال نوشته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کنفرانسی ادعا کرد: «گفت‌وگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.»
کد خبر: ۱۳۲۴۸۴۶
| |
450 بازدید

نورمن: گروسی گفته بازرسان آژانس احتمالا به ایران بازمی‌گردند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لارنس نورمن»، خبرنگار نشریه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در رشته توئیتی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن پرداختن به اظهارات تازه «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارزیابی خود از تحولات تازه در پرونده‌ای هسته‌ای ایران را ارائه کرد.

او نوشت: «در کنفرانسی در آمریکا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرده که گفت‌وگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.»

نورمن افزود که هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیش‌بینی مدیرکل آژانس در این زمینه است.

وی توضیح داد که این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مدیران سیاسی سه کشور اروپایی (E۳) در ژنو با طرف ایرانی درباره آخرین مذاکرات مرتبط با مکانیسم ماشه گفت‌وگو می‌کنند. همکاری آژانس یکی از شروط تعیین شده توسط این کشورها برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه است.

نورمن در ادامه نوشت که کشورهای اروپایی خواستار از سرگیری کامل همکاری ایران با آژانس و دسترسی کامل بازرسان شده‌اند. به گفته او، هنوز روشن نیست که بازگشت بازرسان آژانس به ایران به صورت دائمی خواهد بود یا تنها شامل برخی سایت‌ها مانند بوشهر می‌شود و آیا بازرسان قادر خواهند بود به تأسیسات غنی‌سازی دسترسی پیدا کرده و در خصوص موجودی اورانیوم غنی‌شده تحقیق کنند، یا این که ممکن است کشورهای اروپایی سطح انتظارات خود را پایین آورده و تنها با این اقدام، شرط همکاری آژانس را موقتاً برآورده تلقی کنند.

«ساهیل شاه» ستون نویس نشریه «پالیتیکو» و کارشناس حوزه هسته‌ای، عصر سه‌شنبه در توییتی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت: «گروسی اعلام کرده که آژانس در بحث مدالیته با ایران به توافق رسیده است و احتمالا این توافق به بازگشت بازرسان آژانس به ایران منجر شود. از طرفی در حالی که مذاکرات در ژنو ادامه دارد، ایران اعلام کرده است که آماده است تا بازرسان آژانس را بپذیرد. اما هنوز جزئیات دقیق این توافق مشخص نیست.»

اظهارات تازه گروسی درحالی است که ایران به دلیل عمل نکردن مدیرکل آژانس به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هسته‌ای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینه‌سازی این تجاوزگری می‌داند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.

اگرچه سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

با این وجود، در آستانه گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو و در سایه ابتکار روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، ایران بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جدید در تعامل ایران با آژانس تاکید کرده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
لارنس نورمن رافائل گروسی آژانس هسته‌ای
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مقامات آژانس برای گفت‌وگو درباره ایران به واشنگتن می‌روند
پذیرش محدودیت در برنامه هسته‌ای موضوع جدیدی نیست/ اینکه چه کشوری میانجی باشد اهمیت ندارد
برنامه سفر گروسی به ایران از زبان عراقچی
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005YeU
tabnak.ir/005YeU