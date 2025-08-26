شکایت ایلان ماسک از شرکت اپل و open Al

این شکایت پس از آن مطرح شد که ماسک چند هفته پیش پس از طرح اتهامات مشابه در مورد اپل و OpenAI، تهدید به اقدام قانونی کرد.

ایلان ماسک از طرف شرکت هوش مصنوعی خود موسوم به xAI از شرکت‌های اپل و اوپن‌ای‌آی (OpenAI) به دلیل انحصارطلبی شکایت کرده است. در این شکایت آمده است که این شرکت‌ها بازار‌ها را برای حفظ انحصار خود قفل کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شرکت هوش مصنوعی xAI متعلق به ایلان ماسک، از شرکت‌های اپل و OpenAI شکایت کرده است. این شکایت، این شرکت‌ها را به توطئه غیرقانونی برای جلوگیری از حضور شرکت‌های رقیب هوش مصنوعی در «اپ استور» متهم می‌کند و ادعا می‌کند که آنها بازار‌ها را برای حفظ انحصار خود و جلوگیری از رقابت نوآورانی مانند xAI قفل کرده‌اند.

به نقل از رویترز، این شکایت نشان می‌دهد که اپل و OpenAI برای سرکوب محصولات xAI در «اپ استور» تلاش کرده‌اند.

در بیانیه xAI آمده است: اگر قرارداد انحصاری اپل با OpenAI نبود، اپل هیچ دلیلی برای خودداری از نمایش برنامه X و برنامه Grok در «اپ استور» خود نداشت.

اپل هوش مصنوعی ChatGPT محصول شرکت OpenAI را در چندین محصول خود ادغام کرده است، اما باید دید که آیا این به اقدامات ضد رقابتی منجر شده است یا خیر.

شایان ذکر است که طبق گزارش CNBC، در اتفاقی که شاید ناقض ادعای ماسک باشد، از زمان شروع این همکاری، برنامه‌های رقیب هوش مصنوعی مانند DeepSeek و Perplexity هر دو مدتی را در صدر جدول «اپ استور» گذرانده‌اند.

این شکایت پس از آن مطرح شد که ماسک چند هفته پیش پس از طرح اتهامات مشابه در مورد اپل و OpenAI، تهدید به اقدام قانونی کرد.

شرکت اپل هنوز به این شکایت پاسخی نداده است، اما سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، در پاسخ به ادعای اولیه ماسک، آن را ادعایی قابل توجه با توجه به آنچه شنیده است مبنی بر اینکه ایلان ماسک برای دستکاری X به نفع خود و شرکت‌های خودش و آسیب رساندن به رقبا و افرادی که دوست ندارد، انجام می‌دهد، خواند.

آلتمن احتمالاً به گزارش‌های مختلفی اشاره می‌کند که نشان می‌دهند ایلان ماسک تغییرات بزرگی در الگوریتم X ایجاد کرده تا پست‌های شخصی خود و پست‌های مفسران محافظه‌کار را به نفع خود تغییر دهد.

شرکت xAI همچنین این شکایت را به بخش شمالی دادگاه فدرال در فورت‌ورث تگزاس ارائه داد که به محافظه‌کاری مشهور است. این بخش جایی است که ماسک معمولاً پرونده‌های مختلف خود را در آن مطرح می‌کند، روشی که برخی آن را «خرید قاضی» می‌نامند.