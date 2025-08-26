En
ساعی در هیأت اجرایی اتحادیه تکواندوی آسیا

با نامه رسمی اتحادیه تکواندو آسیا، عضویت رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان در هیأت اجرایی این اتحادیه تایید شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۲۹
359 بازدید

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مجمع انتخابات اتحادیه تکواندو آسیا، دوم مردادماه با حضور نمایندگان بیش از ۴۰ کشور عضو، در هتل «شرایتون» شهر کوچینگ کشور مالزی برگزار شد که در جریان این مجمع، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو و قهرمان پرافتخار المپیک، از سوی رئیس جدید اتحادیه تکواندو آسیا به عنوان عضو هیأت اجرایی آسیا انتخاب شد.بر اساس ساختار جدید اتحادیه، هیأت اجرایی تکواندو آسیا از ۱۰ عضو تشکیل شده است؛ که از این تعداد، ۷ نفر از طریق رأی‌گیری در مجمع انتخاب می‌شوند و ۳  نفر دیگر نیز از سوی رئیس اتحادیه معرفی شدند. «نانسی عدنان» اردنی که برای هیات ارجایی انتخاب شده بود، به عنوان نایب رئیس فعالیت می‌کند.در جدیدترین نامه رسمی صادرشده از سوی اتحادیه تکواندو آسیا، حضور و عضویت هادی ساعی به همراه «زائد خلیفه» از امارات و «ناگانو» از ژاپن به عنوان منتخبین «سانگ جین کیم» رئیس جدید اتحادیه آسیا در هیأت اجرایی این نهاد به صورت رسمی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

ساعی در هیأت اجرایی اتحادیه تکواندوی آسیا

این انتخاب، نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار روزافزون تکواندو ایران در سطح قاره‌ای و بین‌المللی است که می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر و نقش‌آفرینی مؤثرتر ایران اسلامی در تصمیم‌های کلان این رشته ورزشی باشد.به گزارش تابناک، این نامه در حالی برای فدراسیون تکواندو ارسال شده و حضور ساعی در میان اعضای هیأت اجرایی تأیید شده که هنوز در سایت اتحادیه تکواندوی آسیا این موضوع درج نشده است.

 

