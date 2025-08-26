تاج: بردن VAR به استادیوم وظیفه ما نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی تاج ظهر امروز (سهشنبه) در مجمع عمومی هیات فوتبال تهران اظهار کرد: گزارش مجمع بسیار خوب بود و دیدید صورتهای مالی مشروط نبود. خیلی سال است میدیدم گزارشهای مالی هیات فوتبال تهران مشروط میشد که از زمان احمدرضا براتی وضعیت تغییر کرد و توسط اعضای مجمع تایید شد.
او افزود: به مریم منظمی و مجید محمدی هم که با رای قاطعانه انتخاب شدند تبریک میگویم و هیات رییسه هیات تهران تکمیل شد. تهران فقط یک استان نیست و تاثیرگذاریاش در فوتبال کشور بسیار مهم است. ۱۶۰۰ رویداد در استان تهران فقط در فوتبال انجام میشود که نسبت به سایر رشتهها بیشتر است. این نشان از گستردگی میدهد.
رئیس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: با این حجم از رویداد، جایی مکن است آمبولانس یا داور دیر برسند و موضوع غیر طبیعی نیست که حاشیههایی نیز با این حجم از گستردگی و پراکندگی رویدادها پیش بیاید. امروز بسیاری از صفحات روزنامهها و برنامههای تلویزیونی و رادیویی توسط فوتبال پر میشود.
تاج اضافه کرد: من و میرشاد ماجدی به همین دلیل باید تلاش کنیم تا حواشی هر روز کم و کمتر شود. همین روز گذشته نزدیک به ۷۰ هزار نفر در ورزشگاه اصفهان بودند. هر هفته نزدیک یک میلیون نفر به استادیومها میآیند و میروند. با این حجم از شور و حرارت ممکن است اتفاقاتی بیفتد که باید آنها را کمتر کنیم.
او ادامه داد: از هیات فوتبال تهران انتظاراتی داریم که یکی از آنها فوتسال است. دوست داریم تهران یک تیم بانوان در این رشته داشته باشد که این کار انجام شد. البته یک تیم برای استان تهران کم است و ماجدی باید تلاش کند تیمهای بیشتری در فوتسال بانوان داشته باشیم. همه تیمهای لیگ برتری باید یک تیم فوتبال بانوان داشته باشند و طبق تاکید مجوز حرفهای برای تیمهای لیگ دسته اولی نیز باید از سال آینده این اتفاق بیفتد.
رئیس فدراسیون توضیح داد: انتظار دیگر من داشتن تیم فوتبال ساحلی است. الان در یزد ساحل نداریم، اما همه تیمهای این استان قهرمان کشور هستند و باید فوتبال ساحلی نیز در تهران پیگیری شود.
تاج افزود: مورد دیگر مدارس فوتبال است. الان ۱۶۰ مدرسه فوتبال شناسایی شدهاند و باید همه مدارس فوتبال از هیات فوتبال مجوز بگیرند. بدون مجوز رسمی هیات هیچ مدرسه فوتبالی حق فعالیت ندارد. آخرین مطلب من درمورد ورزشگاهها است. جمعیت زیادی اکنون در تهران حضور دارند. الان ورزشگاه تختی آماده شده و در شهرقدس نیز بازیهای خوبی انجام میشود. البته وظیفه هیات و فدراسیون نیست که ورزشگاه را آماده کنند بلکه باید خود باشگاهها استادیوم را معرفی و آن را آماده کنند نه اینکه بگویند ورزشگاه آماده نشده؛ آیا باید در کوچه بازی کنیم؟
وی عنوان کرد: وظیفه ما بردن VAR به استادیومها نیست، اما این کار را هم انجام میدهیم.
