جزئیاتی از جلسۀ منافقین و موساد ۳ ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منافقین در طول چهار دهه گذشته بار‌ها نشان داده‌اند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ خیانتی فروگذار نمی‌کنند؛ از همکاری مستقیم با صدام در دوران دفاع مقدس گرفته تا ارتباطات پنهان و آشکار با سرویس‌های اطلاعاتی غربی. در سال‌های اخیر نیز اسناد متعددی از همکاری این گروهک تروریستی با موساد منتشر شده است که نشان می‌دهد منافقین نه تنها به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی و جاسوسی علیه ایران عمل می‌کنند، بلکه در طراحی و پیشنهاد عملیات‌های خرابکارانه و حتی حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز نقش داشته‌اند. این همکاری‌ها که با نام‌های پوششی و جلسات محرمانه صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده ماهیت ضدایرانی منافقین و پیوند عمیق آنان با رژیم صهیونیستی است؛ پیوندی که هدف اصلی‌اش چیزی جز ایجاد ناامنی، رعب و وحشت در میان مردم ایران و زمینه‌سازی برای دخالت خارجی در امور داخلی کشورمان نیست.

در سی و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین، اسناد جدیدی از ارتباط و جلسه این گروهک با رژیم صهیونیستی پیش از تجاوز اخیر به خاک ایران افشا شد. بر همین اساس، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۳ ماه پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جلسه‌ای با حضور مقامات منافقین و موساد در لندن برگزار شده است. در این جلسه که چند تن از اعضای کادر مرکزی منافقین و مقامی از موساد شرکت داشتند، منافقین پیشنهاد مریم رجوی مبنی بر سوریه سازی ایران را به موساد، ارائه داده بودند! در واقع پیشنهاد آنها حمله هوایی نه تنها به اماکن نظامی که حتی حمله به بیمارستان‌ها و تمامی زیر ساخت‌هایی بود که مستقیم با زندگی مردم مرتبط است. به گفته سیمیاری کارشناس مسائل امنیتی؛ منافقین در این جلسه تاکید می‌کنند که این اقدام منجر به ایجاد رعب و وحشت شدیدی در بین مردم ایران خواهد شد. نکته تاسف بار اصرار این گروهک تروریستی بر تداوم دشمنی با مردم ایران و تلاش برای اقناع سازی غرب جهت حمله نظامی به خاک کشورمان است، آنها همانطور که در زمان ۸ سال دفاع مقدس با رژیم بعث و صدام برای همکاری و لشکرکشی به خاک کشورمان نشست و برخواست داشتند، با گذشت ده‌ها سال همچنان در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی خود، با رژیم صهیونی هم پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای ارائه شیوه حمله به کشورمان، نشست‌های مشورتی و هماهنگی برگزار کرده‌اند! لازم به ذکر است که اخیرا در اسنادی که در دادگاه منافقین افشا شده، مشخص شده است که در ستاد روابط خارجی این گروهک تروریستی لیستی از دوستان این تشکیلات وجود دارد که در آن رژیم صهیونیستی با نام پوششی دوست اقدسی (دوست مقدس) ثبت شده است.