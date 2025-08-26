En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیاتی از جلسۀ منافقین و موساد ۳ ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه

اسناد منتشر شده از دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین نشان می دهد این گروهک تروریستی در جنگ اخیر هم با رژیم صهیونیستی وارد همکاری‌های پنهانی شده‌اند؛ همکاری‌هایی که شامل ارائه پیشنهاد برای حملات نظامی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور با هدف ایجاد وحشت در میان مردم ایران است.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۰۸
| |
1177 بازدید
جزئیاتی از جلسۀ منافقین و موساد ۳ ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منافقین در طول چهار دهه گذشته بار‌ها نشان داده‌اند که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ خیانتی فروگذار نمی‌کنند؛ از همکاری مستقیم با صدام در دوران دفاع مقدس گرفته تا ارتباطات پنهان و آشکار با سرویس‌های اطلاعاتی غربی. در سال‌های اخیر نیز اسناد متعددی از همکاری این گروهک تروریستی با موساد منتشر شده است که نشان می‌دهد منافقین نه تنها به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی و جاسوسی علیه ایران عمل می‌کنند، بلکه در طراحی و پیشنهاد عملیات‌های خرابکارانه و حتی حملات نظامی به زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز نقش داشته‌اند. این همکاری‌ها که با نام‌های پوششی و جلسات محرمانه صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده ماهیت ضدایرانی منافقین و پیوند عمیق آنان با رژیم صهیونیستی است؛ پیوندی که هدف اصلی‌اش چیزی جز ایجاد ناامنی، رعب و وحشت در میان مردم ایران و زمینه‌سازی برای دخالت خارجی در امور داخلی کشورمان نیست.

در سی و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین، اسناد جدیدی از ارتباط و جلسه این گروهک با رژیم صهیونیستی پیش از تجاوز اخیر به خاک ایران افشا شد. بر همین اساس، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که ۳ ماه پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جلسه‌ای با حضور مقامات منافقین و موساد در لندن برگزار شده است. در این جلسه که چند تن از اعضای کادر مرکزی منافقین و مقامی از موساد شرکت داشتند، منافقین پیشنهاد مریم رجوی مبنی بر سوریه سازی ایران را به موساد، ارائه داده بودند! در واقع پیشنهاد آنها حمله هوایی نه تنها به اماکن نظامی که حتی حمله به بیمارستان‌ها و تمامی زیر ساخت‌هایی بود که مستقیم با زندگی مردم مرتبط است. به گفته سیمیاری کارشناس مسائل امنیتی؛ منافقین در این جلسه تاکید می‌کنند که این اقدام منجر به ایجاد رعب و وحشت شدیدی در بین مردم ایران خواهد شد. نکته تاسف بار اصرار این گروهک تروریستی بر تداوم دشمنی با مردم ایران و تلاش برای اقناع سازی غرب جهت حمله نظامی به خاک کشورمان است، آنها همانطور که در زمان ۸ سال دفاع مقدس با رژیم بعث و صدام برای همکاری و لشکرکشی به خاک کشورمان نشست و برخواست داشتند، با گذشت ده‌ها سال همچنان در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی خود، با رژیم صهیونی هم پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای ارائه شیوه حمله به کشورمان، نشست‌های مشورتی و هماهنگی برگزار کرده‌اند! لازم به ذکر است که اخیرا در اسنادی که در دادگاه منافقین افشا شده، مشخص شده است که در ستاد روابط خارجی این گروهک تروریستی لیستی از دوستان این تشکیلات وجود دارد که در آن رژیم صهیونیستی با نام پوششی دوست اقدسی (دوست مقدس) ثبت شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جلسه دادگاه منافقین موساد
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ردپای نفوذ در حملات اسرائیل
نفوذی اعظم در نظام داریم!
کشف خانه تیمی موساد برای ساخت پهپاد در تهران
جزئیات تبدیل قبور منافقین در بهشت‌ زهرا به پارکینگ
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
حباب فروشی رسمی بانک مرکزی / چه کسانی پشت پرده این سود کلان هستند؟
وزیر ارشاد: مسیر بازگشت هنرمندان خارج‌نشین هموار شد
نتانیاهو: دولت لبنان شریک ما در خلع‌سلاح حزب‌الله است
بازگشت دختر حاکم دبی به انظار عمومی
درخواست شوکه‌کننده ترامپ برای مالکیت خاک کره جنوبی
غیبت دوباره در ترکیب آبی‌ها برای بازی امروز
شروع پرداخت وام ۶۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان
پرونده اتهامات میرسلیم به نمایندگان به کجا رسید؟
پاسخ احتمالی آمریکا به قطعنامه روسیه درباره ایران
خروج بدون ضابطه دو عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال/ ورود غیرقانونی ممبینی به جلسات؟
جزئیاتی از جلسۀ منافقین و موساد ۳ ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه
دولت فرانسه در آستانه سقوط
حاکمیت ارمنستان بر کریدور زنگزور جاری خواهد بود/ سفر پزشکیان به ارمنستان و بلاروس برخی پنجره‌ها را باز می‌کند
شوک گرمایی به بازار میوه و صیفی/ نمی توانید قیمت خیار مدیریت کنید استعفا دهید!
ترامپ: یک سال زندان برای آتش‌زنندگان پرچم آمریکا
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005Yds
tabnak.ir/005Yds