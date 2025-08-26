En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کارشناس مسائل قفقاز در گفت‌و‌گو با تابناک:

حاکمیت ارمنستان بر کریدور زنگزور جاری خواهد بود/ سفر پزشکیان به ارمنستان و بلاروس برخی پنجره‌ها را باز می‌کند

«ابراهیم فراهانی» معتقد است سفر‌های دیپلماتیک آقای پزشکیان به قفقاز جنوبی ممکن است برخی پنجره‌های نفوذ بسته شده را باز کند، اما تغییرات اساسی بعید به نظر می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۰۷
| |
2089 بازدید
|
۳

کارشناس مسائل قفقاز می‌گوید: با توجه به اینکه این قرارداد ۹۹ ساله توسط دولت آمریکا اجرا نمی‌شود، بلکه توسط یک کنسرسیوم خصوصی پیگیری خواهد شد، ارمنستان این ادعا را مطرح می‌کند که آمریکایی‌ها در این فرآیند حضور ندارند. با این حال، شرکت مجری قطعاً دارای ماهیت آمریکایی است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری ایران به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان، روز دوشنبه ۲۷ مرداد وارد ایروان شد.

در این سفر ۱۰ سند همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به امضای طرفین رسید.

کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که دستاورد‌های این سفر، برگی جدید را در تاریخ روابط تهران- ایروان رقم زد.

این سفر در حالی صورت گرفت که توافق ایروان و باکو بر سر افتتاح گذرگاه موسوم به زنگزور، بازتاب گسترده‌ای در ایران داشت و نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

«مسعود پزشکیان»، رئیس جمهوری ایران در همین ارتباط در نشستی مطبوعاتی در ایروان گفت: «ما همواره با صراحت از تمامیت ارضی ارمنستان حمایت کرده‌ایم و این سیاست ثابت و بدون تغییر جمهوری اسلامی ایران است. با هرگونه توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن در منطقه مخالف هستیم. معتقدیم که سیاست و حکمرانی در منطقه قفقاز باید قفقازی باقی بماند؛ برون‌سپاری حل و فصل مسائل قفقاز به نیرو‌های فرامنطقه‌ای موجب پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه می‌شود.»

«ابراهیم فراهانی» کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در خصوص این سفر گفت: سفر آقای پزشکیان به ارمنستان با هدف بررسی و پیگیری توافق‌نامه‌ای بود که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید امضا شد و آقای ترامپ پشتوانه آن است. 

وی افزود: با توجه به اینکه این قرارداد ۹۹ ساله توسط دولت آمریکا اجرا نمی‌شود، بلکه توسط یک کنسرسیوم خصوصی پیگیری خواهد شد، ارمنستان این ادعا را مطرح می‌کند که آمریکایی‌ها در این فرآیند حضور ندارند. با این حال، شرکت مجری قطعاً دارای ماهیت آمریکایی است.

فراهانی تأکید کرد: ایران نیز ناگزیر به پذیرش این کریدور است. دو سال پیش، زمانی که ایران از نفوذ بیشتری در منطقه برخوردار بود و بحران فعلی را تجربه نمی‌کرد، تهدید کرده بود که مانع اجرای این کریدور خواهد شد. 

وی افزود:، اما اکنون، با توجه به اینکه این قرارداد توسط یک شرکت خصوصی اجرا می‌شود و حاکمیت ارمنستان زیر سؤال نمی‌رود، ایران گزینه‌ای جز پذیرش ندارد. لازم به ذکر است که هنوز مسیر اجرایی این توافق‌نامه در جمهوری آذربایجان به صورت جدی آغاز نشده است.

کارشناس مسائل قفقاز در ادامه یادآور شد: در این میان، آذربایجان تأکید دارد که این مسیر باید بین‌المللی باشد، در حالی که ارمنستان بر جزئی بودن آن از خاک خود و حفظ حاکمیت ملی تأکید می‌کند.

وی تأکید کرد: سفر آقای پزشکیان به ارمنستان و بلاروس نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. همان‌طور که می‌دانیم، بلاروس کشوری است که کاملاً تحت سلطه روسیه قرار دارد و با توجه به حساسیت‌های موجود درباره روسیه و برخی اقدامات غیرقابل اعتماد آن، سفر به این کشور از منظر دیپلماتیک قابل توجه است. صحبت‌های آقای پزشکیان و آقای عراقچی اعلام می‌شود، اما وضعیت داخلی ایران به گونه‌ای نیست که امکان اقدامات جدی در منطقه وجود داشته باشد.

فراهانی تأکید کرد: در دو سال اخیر، ایران به مرور تضعیف شده است، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، و این محدودیت‌ها موجب شده که ایران نتواند اقدامات قبلی خود در قفقاز را ادامه دهد.

وی افزود: با نزدیک شدن به لحظات حساس اجرای مکانیزم اسنپ‌بک در اکتبر ۲۰۲۵، ایران بیشتر تلاش دارد تا بخشی از نفوذ از دست رفته خود در منطقه قفقاز جنوبی را بازیابی کند. سفر‌های دیپلماتیک آقای پزشکیان ممکن است برخی پنجره‌های نفوذ بسته شده را باز کند، اما تغییرات اساسی بعید به نظر می‌رسد.

کارشناس مسائل قفقاز در پایان یادآور شد: منطقه قفقاز، به عنوان بخشی از اوراسیا و منطقه هارتلند ژئوپلیتیک، از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، تا زمانی که ایران مشکلات داخلی خود را حل نکند، توانایی انجام اقدامات جدی و اثرگذار در این منطقه محدود خواهد بود.


گفت‌و‌گو: مهتاب بهرامی آسترکی

اشتراک گذاری
برچسب ها
ابراهیم فراهانی ارمنستان جمهوری آذربایجان آمریکا کریدور زنگزور توافق صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان جنگ قره باغ قفقاز جنوبی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سرریز بحران سوریه به قفقاز جنوبی؛ تبعات امنیتی برای ایران/ چرا باکو «کریدور زنگزور» را دوباره مطرح کرده است؟
«پل ترامپ» بر غفلت دیپلماسی ایرانی؛ سیطره نظم آمریکایی بر روسی در قفقاز جنوبی
ارمنستان با کریدور مغایر منافع ایران به احتمال زیاد مخالفت می‌کند/ روسیه با کریدور زنگزور آمریکایی مخالف است
رویکرد چین به کریدور زنگزور؛ قطعه ای از پازل «کمربند-جاده»
منافع روسیه از ایجاد کریدور زنگزور چیست؟/ فرصت سازی مسکو از یک بازی باخته
«کریدور زنگزور» می‌تواند حضور امنیتی آمریکا در قفقاز را تقویت کند/ ایران واقعیتهای جدید منطقه را دقیق رصد کند
«خط قرمز» ایران در قفقاز توسط آذربایجان و ارمنستان نادیده گرفته شد/ مشارکت ایران در کریدور آمریکایی خیال خام است
جاده ترامپ و اختناق ایران؟!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
France
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
4
8
پاسخ
دو تا کشور با هم توافق کردن که آذربایجان بتونه به نخجوان دسترسی داشته باشه ایران چه مداخله ای می تونست داشته باشه ؟ بریم بجنگیم با آذربایجان و ارمنستان ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
به چین هند روسیه کره شمالی برزیل اندونزی مالزی هرجا میتونید برید
معراج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
5
1
پاسخ
ایران وروسیه باید مراقب تحرکات امریکا در منطقه خصوصا قفقاز باشد،چون احتمال دارد به بهانه پروژهای راه و راه اهن دست به ایجاد تونل های زیرزمینی بزنند.بسمت ایران ،ویا رو.سیه
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
حباب فروشی رسمی بانک مرکزی / چه کسانی پشت پرده این سود کلان هستند؟
وزیر ارشاد: مسیر بازگشت هنرمندان خارج‌نشین هموار شد
نتانیاهو: دولت لبنان شریک ما در خلع‌سلاح حزب‌الله است
بازگشت دختر حاکم دبی به انظار عمومی
درخواست شوکه‌کننده ترامپ برای مالکیت خاک کره جنوبی
غیبت دوباره در ترکیب آبی‌ها برای بازی امروز
شروع پرداخت وام ۶۰ میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان
پرونده اتهامات میرسلیم به نمایندگان به کجا رسید؟
پاسخ احتمالی آمریکا به قطعنامه روسیه درباره ایران
خروج بدون ضابطه دو عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال/ ورود غیرقانونی ممبینی به جلسات؟
جزئیاتی از جلسۀ منافقین و موساد ۳ ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه
دولت فرانسه در آستانه سقوط
حاکمیت ارمنستان بر کریدور زنگزور جاری خواهد بود/ سفر پزشکیان به ارمنستان و بلاروس برخی پنجره‌ها را باز می‌کند
شوک گرمایی به بازار میوه و صیفی/ نمی توانید قیمت خیار مدیریت کنید استعفا دهید!
ترامپ: یک سال زندان برای آتش‌زنندگان پرچم آمریکا
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005Ydr
tabnak.ir/005Ydr