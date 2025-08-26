مجموعه ورزشی کارگری صدرا با حمایت مالی بانک رفاه کارگران افتتاح شد 

En
در دومین روز گرامیداشت هفته دولت، مجموعه ورزشی کارگری شهر صدرا در استان فارس با حمایت مالی و با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران به بهره برداری رسید.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۹۶
200 بازدید
 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در این مراسم که با حضور مقامات ارشد استان فارس و محلی از جمله فرماندار شیراز، نمایندگان مجلس، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی استان برگزار شد طی سخنانی ضمن قدردانی از همکاری نهادها و سازمان‌های استانی و محلی، به توانمندی‌های مالی بانک رفاه اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته با افزایش سرمایه بانک، ظرفیت های ویژه و مطلوبی برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند فراهم شده است.  

وی با اشاره به ظرفیت های موجود در بانک خاطر نشان ساخت: بانک رفاه با بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین نظیر اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق گام، توانسته منابع مالی خرد را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کند. این ابزارها، که با هدف تقویت زنجیره تامین مالی طراحی شده‌اند، تاکنون بیش از ۳۹ همت تسهیلات به پروژه‌های تولیدی و زیربنایی اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل بانک رفاه افزود: این رویکرد نه تنها به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، بلکه با کاهش ریسک‌های مالی، پایداری پروژه‌ها را تضمین می‌کند.

دکتر للـه‌گانی در ادامه به معرفی برخی از ابزارهای نوین بانک از سامانه رفاه کار و پلتفرم وایب که برای تسهیل زندگی و خریدهای خرد خانوار به ویژه بازنشستگان طراحی و عرضه شده پرداخت و گفت: سامانه ‘وایب’ به عنوان یک پلتفرم پیشرفته جستجو و خرید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دسترسی امن و سریع به خدمات مورد نیاز عموم مشتریان فراهم کرده است. سامانه ‘رفاه کار’ نیز با تمرکز بر نیازهای جامعه کارگری و بازنشستگان طراحی شده و تلاش داریم این خدمات به صورت مستمر بهبود یابند.

دکتر للـه‌گانی در ادامه بر تعهد بانک به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تاکید کرد و گفت: بانک رفاه ماهانه به بیش از ۲۰ هزار بازنشسته تسهیلات قرض‌الحسنه غیرحضوری با سقف ۵۰ میلیون تومان ارائه می‌دهد. این تسهیلات، همراه با طرح‌های حمایتی نظیر وام مسکن کارگران و مشارکت در نهضت ملی مسکن، بخشی از برنامه‌های بانک برای بهبود کیفیت زندگی جامعه کارگری است.

مدیرعامل بانک با بیان اینکه شهر صدرا با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر زمینه و ظرفیت ویژه توسعه بیش از پیش دارد گفت: افتتاح این مجموعه ورزشی، که شامل یک استخر استاندارد سرپوشیده است، نه تنها به بهبود سلامت جسمانی کارگران کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک پروژه الگویی، قابلیت تکثیر در سایر مناطق را با استفاده از مدل‌های تامین مالی نوین بانک رفاه دارد.

پس از افتتاح مجموعه، دکتر للـه‌گانی از شعبه بانک رفاه در صدرا بازدید کرد و با بررسی چالش‌های عملیاتی این شعبه دستورات لازم برای تقویت نیروی انسانی، ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال و بهبود فضای فیزیکی را صادر کرد.

