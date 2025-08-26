ترکیب ووشوکاران ایران برای مسابقات ۲۰۲۵

ترکیب تیم‌های ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض پس از برگزاری مبارزات انتخابی مشخص شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ووشو؛ کادرفنی تیم‌های ملی ووشو پس از ثبت نتایج مبارزات انتخابی و ارزیابی‌های صورت‌گرفته، ترکیب تیم‌های ملی ساندا و تالو اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در برزیل و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را به شرح زیر اعلام کرد.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا آقایان

- شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم

- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم

- محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم

- سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم

- مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم

هدایت تیم ملی ساندا در مسابقات جهانی برعهده رامین موحدنیا خواهد بود و حبیب بهمنی، حمید لادور و محسن محمدسیفی نیز به‌عنوان مربی در کنار تیم حضور خواهند داشت.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو آقایان

- شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی.

هدایت تیم ملی تالو در مسابقات جهانی برعهده فرشاد عربی خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - ساندا بانوان

- صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم

- سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم

- شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم

هدایت تیم ملی ساندا بانوان در مسابقات جهانی برعهده الهه منصوریان خواهد بود.

* رقابت‌های قهرمانی جهان - تالو بانوان

- زهرا کیانی و هلیا اسدیان.

هدایت تیم ملی تالو بانوان در مسابقات جهانی برعهده محبوبه کریمی خواهد بود.

با توجه به اعلام کمیته برگزاری مسابقات ووشو بازی‌های هم‌بستگی ریاض، مبارزات این رشته در ۶ وزن بخش ساندا برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان در ۳ وزن آقایان و ۳ وزن بانوان به شرح زیر در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا آقایان

- امیرحسین همتی در وزن ۶۰ کیلوگرم

- عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم

- فربد طالشی در وزن ۸۵ کیلوگرم

* بازی‌های هم‌بستگی اسلامی - ساندا بانوان

- سارا شفیعی در وزن ۵۶ کیلوگرم

- سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم

- شهربانو منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم.