بازی خطرناک ترامپ: آمریکا در دریای چین چه می‌کند؟!

ایالات متحده با مداخله در مناقشه‌های چین با کشورهای همسایه‌اش در دریای چین جنوبی نه‌تنها به حل و فصل این درگیری‌ها کمکی نکرده، بلکه راه را برای تقابل مستقیم پکن و واشنگتن هموار کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۵۸
| |
اندیشکده آمریکایی در مقاله‌ای با عنوان «ایالات متحده دردسر بیشتری در درگیری دریایی چین و فیلیپین ایجاد می‌کند» به بررسی تشدید خطرناک تنش‌ها در دریای چین جنوبی و نقش بی‌ثبات‌کننده آمریکا پرداخته است. در این مقاله آمده است که پس از یک دوره آرامش نسبی در اوایل سال جاری، دریای چین جنوبی بار دیگر پرتنش شده و ۲ حادثه جدی اخیر خطر وقوع یک بحران نظامی میان چین و فیلیپین را برجسته کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اندیشکده «مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی» در این مقاله توضیح داده است که در ۱۱ اوت، ۲ شناور چینی ــ از جمله یک ناو نیروی دریایی این کشور ــ هنگام تعقیب یک کشتی فیلیپینی با هم برخورد کردند.

به ادعای این اندیشکده، این برخورد «جدی» بوده و احتمالاً چند تن از نیروهای گارد ساحلی چین جان باخته‌اند. چنین تلفاتی - در صورت تأیید - نخستین مورد مرگبار در رویارویی‌های چین و فیلیپین در سال‌های اخیر خواهد بود. اندکی بعد، حادثه دیگری در صخره «سکند تامس» رخ داد که در آن شناورهای چینی تا ۵۰ متری موقعیت نظامی فیلیپین نزدیک شدند.

بر اساس این مقاله، نگرانی فیلیپین این است که چین برای جبران خسارت ناشی از این حادثه، دست به اقداماتی همچون تلاش برای تصرف یا برچیدن کشتی «سیرا مادره» بزند؛ کشتی‌ای که از سال ۱۹۹۹ با گروهی اندک از نیروهای فیلیپینی در صخره سکند تامس مستقر است. در همین رابطه، «ژنرال رومئو براونر» رئیس ارتش فیلیپین به نیروهایش دستور داده این موضع را «به هر قیمتی» حفظ کنند و بار دیگر اعلام کرده که کشته شدن حتی یک فیلیپینی در آب‌های مورد مناقشه، یک خط قرمز است. این مقاله یادآور می‌شود که این خط قرمز نخستین بار توسط «فردیناند مارکوس جونیور» رئیس‌جمهور فیلیپین در نشست «شانگری‌لا» در سال ۲۰۲۴ در سنگاپور بیان شده بود.

اندیشکده کویینسی در ادامه تأکید کرده که اگرچه ادعاهای گسترده دریایی چین در سال ۲۰۱۶ توسط دادگاه لاهه و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل در حقوق دریاها «غیرقانونی» اعلام شد، اما اقدامات واشنگتن به‌جای آرام‌سازی اوضاع، تنش‌ها را تشدید کرده است. ایالات متحده پایگاه‌های نظامی خود را در شمال جزیره «لوزون» گسترش داده و آن‌ها را به‌طور تحریک‌آمیز در نزدیکی تایوان مستقر کرده است. همچنین سامانه‌های موشکی پیشرفته‌ای در این منطقه استقرار یافته که برای مقابله با تاکتیک‌های چین در دریای چین جنوبی چندان کاربردی ندارند.

از سوی دیگر، عملیات آزادی کشتیرانی آمریکا - از جمله عملیاتی که تنها ۲ روز پس از برخورد ۱۱ اوت انجام شد - نه تنها بازدارنده نیست، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. به اذعان اندیشکده آمریکایی، هیچ ضرورتی برای انجام چنین عملیاتی، آن‌هم بلافاصله پس از برخورد کشتی‌های چینی، وجود نداشت؛ چرا که پکن در آستانه تنش شدید قرار داشت.

اندیشکده کویینسی در پایان می‌نویسد: در آمریکا درخواست‌هایی برای دخالت مستقیم نیروی دریایی در مأموریت‌های تدارکاتی فیلیپین در صخره‌های «اسکربورو» و «سکند تامس» مطرح شده و احتمالاً این خواسته‌ها در روزهای آینده بیشتر هم خواهد شد. اما چنین اقداماتی تنها خطر بروز جنگ میان آمریکا و چین بر سر «نقاطی کوچک در اقیانوس» را افزایش خواهد داد؛ نقاطی که به منافع حیاتی آمریکا مرتبط نیستند.

آمریکا چین خبر فوری دریای چین جنوبی فیلیپین
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
