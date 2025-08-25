یک فلوشیپ درد، گفت: نوشیدن قهوه برای کمردرد ممکن است در کوتاه مدت به کاهش احساس درد کمک کند؛ اما مصرف زیاد آن می‌تواند التهاب و گرفتگی عضلات را تشدید کند.

به گزارش تابناک به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، محمدحسین دلشاد فلوشیب درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، به چگونگی ارتباط تسکین کمردرد با نوشیدن قهوه اشاره کرد و اظهار داشت: با این دانش که قهوه یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های دنیاست و فواید زیادی برای تمرکز، انرژی و عملکرد مغز دارد، اما ارتباط آن با دردهای عضلانی به‌خصوص کمردرد، موضوعی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.

دلشاد گفت: امروزه، قهوه منبع اصلی کافئین در رژیم غذایی بسیاری از افراد است. کافئین، این ماده محرک به خوبی بر روی سیستم عصب مرکزی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند در فرد، هوشیاری و تمرکز را افزایش دهد، آستانه درد را بالا ببرد، خلق‌وخو را بهبود ببخشد و جریان خون را موقتاً افزایش دهد. همچنین قهوه حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند پلی‌فنول‌هاست که می‌توانند از سلول‌ها در برابر آسیب محافظت کند.

این فلوشیپ درد افزود: طبق تحقیقات کافئین می‌تواند در کوتاه مدت به کاهش احساس درد کمک کند؛ زیرا باعث ترشح دوپامین و نورآدرنالین می‌شود که آستانه تحمل درد را بالا می‌برند.

وی ادامه داد: اما کافئین با تحریک سیستم عصبی ممکن است در برخی افراد باعث گرفتگی عضلات یا اسپاسم شود، که خود می‌تواند منجر به کمردرد یا تشدید آن شود. همچنین قهوه خاصیت ادرارآوری دارد، در صورتی که آب کافی نوشیده نشود، ممکن است باعث دهیدراته شدن عضلات و ایجاد درد شود.

دلشاد اضافه کرد: اگر کافئین در ساعات پایانی روز مصرف شود، کیفیت خواب را مختل می‌کند. خواب ناکافی یا بی کیفیت یکی از عوامل تشدید کننده دردهای مزمن است. از سوی دیگر مصرف زیاد کافئین در کنار بی خوابی می‌تواند باعث انقباض عضلات و اضطراب شود؛ که این عوامل نیز تشدید کننده درد کمر هستند همچنین اطلاعات مورد نیاز درباره کمردرد و موضوعات مرتبط با آن در سایت drdelshadfoundation .com قابل ملاحظه است.

این فلوشیپ درد، تصریح کرد: نوشیدن قهوه برای کمردرد ممکن است در کوتاه مدت به کاهش احساس درد کمک کند؛ اما مصرف زیاد آن می‌تواند التهاب و گرفتگی عضلات را تشدید کند، و اگر کمردرد با علائمی مثل گرفتگی عضلات، بی‌خوابی یا استرس همراه است، بهتر است مصرف کافئین محدود شود.

دلشاد بیان داشت: به افرادی که نمی‌خواهند قهوه را حذف کنند و از کمردرد هم رنج می‌برند، توصیه می‌شود، مصرف قهوه به ۱ تا ۲ فنجان در روز محدود شود، از نوشیدن قهوه در ساعات بعد از ظهر و شب خودداری شود، به ازای هر فنجان قهوه، یک لیوان آب نوشیده شود، همراه قهوه، منابع غذایی ضد التهاب (مثل بادام، زنجبیل و زردچوبه) مصرف گردد، و مهم‌تر آنکه بعد از نوشیدن قهوه، حرکات کششی سبک انجام شود.