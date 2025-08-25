واکنش بقائی به ادعای ترور رئیسی توسط اسرائیل

به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد ادعای مطرح شده از سوی آقای محمد صدر راجع به برخی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی گفت: جناب آقای صدر از دیپلماتهای باسابقه و از همکاران بازنشسته ما هستند و دیدگاهها و تحلیلهای ایشان -همانطور که خودشان هم تصریح کردهاند- نظر شخصی ایشان بوده و طبیعی است که الزاماً منعکس کننده مواضع رسمی کشور نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی راجع به ادعای مطرحشده در خصوص انتقال اطلاعات پدافندی ایران به رژیم صهیونیستی توسط روسیه، تصریح کرد: چنین ادعایی که به تعبیر خود گوینده بهعنوان تحلیل شخصی ایشان، و نه بر مبنای اطلاعات مستند، بیان شده است صحت ندارد.
بقایی در پاسخ به پرسش دیگری راجع به حادثه سقوط بالگرد حامل رئیسجمهور شهید و همراهان، با اشاره به جمعبندی مراجع رسمی کشور که مبتنی بر تحقیقات فنی گسترده بوده است، گفت: مبنای ما در رابطه با دلایل و عوامل بروز حادثه سقوط بالگرد، گزارش رسمی مراجع صلاحیت دار کشور است و ادعاها و گمانهزنیهای دیگر قابل تأیید نیست.
بقایی در پاسخ به سوال دیگری راجع به ارتباط مصاحبه مزبور با وزارت امور خارجه، تصریح کرد: برنامه و مصاحبه مذکور ارتباطی به وزارت امور خارجه ندارد و مجری برنامه در ظرفیت شخصی خود به اجرای مصاحبه پرداخته است.
