به گزارش تابناک، نادر جعفری در مورد قضاوت پیام حیدری در دیدار سپاهان - پرسپولیس در چارچوب هفته دوم لیگ برتر اظهار داشت: با توجه به اینکه بازی باکیفیت بود و همچنین از اهمیت زیادی برخوردار بود، حیدری قضاوت بسیار خوبی داشت. او نشان داد که یکی از داوران طراز اول ایران است.

وی ادامه داد: در نیمه اول، یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه پرسپولیس رخ داد که به درستی ادامه بازی اعلام شد. در صحنه‌ای دیگر هم پشت محوطه جریمه سپاهان یک صحنه مشکوک دیگر رقم خورد که این برخورد هم به درستی خطا اعلام نشد و تصمیمات حیدری درست بود.

کارشناس داوری فوتبال کشورمان یادآور شد: حُسن ویژه‌ای که حیدری در این بازی داشت، این بود که او تمرکز خیلی بالایی داشت که به او کمک می‌کرد در لحظات حساس تصمیمات خوبی بگیرد.

جعفری درباره دو صحنه مشکوک به پنالتی در لحظات پایانی مسابقه نیز تصریح کرد: خوشبختانه او با کمک VAR در این دو صحنه تصمیم درستی گرفت، چون هر دو برخورد در محوطه جریمه دو تیم خطایی نبود و پنالتی نباید گرفته می‌شد. در کل اعضای تیم داوری در این دیدار حساس و پربرخورد قضاوت خوبی داشتند.