En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سپاهان صفر - پرسپولیس یک؛ فرصت‌سوزی زردها، گلزنی سرخ‌ها/ با یک گل برای هاشمیان بهار شد!

دیدار حساس تیم‌های سپاهان و پرسپولیس که به ال‌کلاسیکوی وطنی معروف است با پیروزی سرخپوشان تهرانی به پایان رسید. علی علیپور تک گل سه امتیازی این دیدار را در حالی به ثمر رساند که شاگردان نویدکیا فرصت‌های گلزنی زیادی از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۸۹
| |
924 بازدید
|
۳

سپاهان پرسپولیس

مصاف سپاهان و پرسپولیس بازهم مهیج و البته جنجالی از آب در آمد. داور برای نیمه دوم ۱۲ دقیقه وقت اضافه گرفت. دیداری که هم صحنه‌های مشکوک به پنالتی داشت و هم اخراجی.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حساس‌ترین دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال تیم‌های سپاهان و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند. قضاوت این دیدار که حدود ۵۵ هزار تماشاگر داشت، برعهده پیام حیدری بود.

سپاهان تحت هدایت محرم نویدکیا در حالی در ورزشگاه خانگی برابر پرسپولیس صف‌آرایی کرد که با اتکا به قدرت خط میانی خود به دنبال مهار حملات سرخ‌ها بود. در سمت مقابل پرسپولیس با وحید هاشمیان که شروع چندان خوبی برابر فجرسپاسی نداشت و به یک امتیاز بسنده کرد، به دنبال کسب امتیاز و البته جبران شکست‌های متوالی سرخپوشان برابر حریف در فصل گذشته بود. از سویی حضور چهره‌هایی چون پیام نیازمند و رضا شکاری در ترکیب پرسپولیس، جذابیت این تقابل را دوچندان کرد.

سپاهان در بیشتر دقایق نیمه نخست توپ و میدان را در اختیار داشت و در پایان هم آمار ۵۹ درصد مالکیت توپ را به نام خود ثبت کرد. شاگردان محرم در چند صحنه هم صاحب موقعیت‌های خوبی شدند و دروازه پرسپولیس را تهدید کردند، اما در میان فرصت‌سوزی سپاهانی‌ها، پرسپولیس بود که در دقایق پایانی این نیمه به گل رسید و با پیروزی به رختکن رفت.

در نیمه دوم سپاهان با میل تهاجمی بیشتر بازی کرد، اما حملات این تیم زهر نیمه اول را نداشت. در مقابل تیم میهمان چند بار روی ضدحملات توسط بیفوما، اورونوف و محمدی صاحب موقعیت شد. در این نیمه هم شاهد فوتبال جذاب و مهیجی بودیم و در نهایت توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و بازی با همان یک گل نیمه نخست، به اتمام رسید. البته در ثبت این نتیجه، فرصت‌سوزی سپاهانی‌ها از یکسو و درخشش پیام نیازمند از سوی دیگر، بسیار موثر بود.

ترکیب ابتدایی دو تیم:

ترکیب سپاهان: سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، میلاد زکی‌پور، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، جواد آقایی‌پور، محمد عسگری و کاوه رضایی.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک، مارکو باکیچ، محمد خدابنده‌لو، محمدامین کاظمیان، امید عالیشاه و علی علیپور.

دقایق حساس:

دقیقه ۷: پرتاب بلند اوت سپاهان جلوی پای مهاجم سپاهان افتاد و با شوت خطرناک کاوه رضایی توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۸: ضربه سر هادی محمدی روی ارسال کرنر احسان حاج صفی نفسگیر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: فرصت عالی برای سپاهان روی نفوذ از سمت چپ که فرشاد احمدزاده جا ماند و شوت محمد عسکری به تیرک دروازه برخورد کرد و نیازمند خوش شانس بود که دروازه‌اش باز نشد.

دقیقه ۲۴: اولین حمله پرسپولیس روی فرار عالیشاه که کاپیتان پرسپولیس نتوانست استفاده کند و در ادامه هم آفساید اعلام شد.

دقیقه ۳۰: حمله خطرناک سپاهان که شوت‌های یوسفی و حاج صفی با برخورد به مدافعین پرتعداد پرسپولیس برگشت داده شد.

دقیقه ۴۰: ارسال حاج صفی با ضربه سر دانشگر همراه شد و پیام نیازمند توپ را برگشت داد.

دقیقه ۴۲: حرکت خطرناک پرسپولیس روی ارسال باکیچ که ضربه سر کاظمیان بی دقت بود و موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۴۴: رضاوند قدر پاس عالی حاج‌صفی را ندانست و در ضدحمله امید عالیشاه یک پاس فوق العاده به علیپور در میانه زمین داد و مهاجم سرخ‌ها بعد از چند متر حرکت با توپ و جا گذاشتن آریا یوسفی، توپ را با پای چپ به گوشه دروازه حسینی فرستاد.

دقیقه ۲+۴۵: ارسال اریا یوسفی در دهانه دروازه از کاوه رضایی عبور کرد و به بدن آقایی پور خورد و به بیرون رفت.

دقیقه ۴+۴۵: ارسال زکی پور از سمت چپ با ضربه سر نفسگیر رضایی از کنار دروازه بیرون رفت.

دقیقه ۵۱: موقعیت ایستگاهی سپاهان با پاس کوتاه حاج صفی و صربه خطرناک آریا یوسفی به بیرون رفت.

دقیقه ۶۰: ارسال یوسفی از سمت راست با صربه سر بی دقت آقایی‌پور به زیر توپ همراه شد و به بیرون رفت.

دقیقه ۶۵: روی اشتباه صحرایی از سمت راست موقعیتی خوب نصیب سپاهان کرد و شوت پای چپ کاوه رضایی نفسگیر به بیرون رفت.

دقیقه ۷۵: شوت محکم ایوان سانچس از پشت محوطه، ورزشگاه را نیم‌خیز کرد اما توپ از بالای دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۷۷: فرصت برای پرسپولیس که حسینی توپ را جمع کرد و اجازه زدن ضربه را به بیفوما نداد.

دقیقه ۷۹: شوت سنگین آریا یوسفی روی ریباند در پشت محوطه نفسگیر از کنار دروازه پیام نیازمند به بیرون رفت.

دقیقه ۸۶: دو اتفاق مشکوک در هر دو محوطه جریمه افتاد. ابتدا زکی‌پور و سپس نورافکن در محوطه پرسپولیس نقش بر زمین شدند که حیدری اعتقادی به پنالتی نداشت و در ضدحمله رضا شکاری در موقعیت تک به تک با تکل یوسفی نقش بر زمین شد تا این بار پیام حیدری به سود پرسپولیس نقطه پنالتی را نشان بدهد. بعد از این صحنه‌ها داور وسط مشغول مشورت با موعود بنیادی‌فر در اتاق وی‌ای‌ار شد و سرانجام در دقیقه ۸۹ خود داور به کنار زمین رفت تا صحنه را بازبینی کند. در نهایت پیام حیدری با دیدن هر دو صحنه مشکوک به پنالتی هر دو صحنه را رد کرد.

دقیقه ۱۱+۹۰: ضد حمله پرتعداد پرسپولیس درحالی که چهار بازیکن سرخپوش در محوطه پاسکاری می‌کردند با شوت عجیب میلاد محمدی همراه شد و این موقعیت در عین ناباوری گل نشد.

دقیقه ۱۲+۹۰: پیام نیازمند دروازه پرسپولیس را روی ضربه زکی پور با پا نجات داد و در ادامه ضدحمله سرخ‌ها شکل گرفت که خطای دانشگر منجر به اخراج او شد.

به گزارش تابناک، وحید هاشمیان با این پیروزی، اولین برد خود در قامت سرمربیگری پرسپولیس را جشن گرفت و سرخپوشان نیز پس از بیش از ۹۰۰ روز موفق شدند سپاهان را شکست دهند. آخرین برد پرسپولیس در لیگ برتر مقابل سپاهان به فصل بیست‌و‌یکم بازمی‌گشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس سپاهان پیام نیازمند سیدحسین حسینی علی علیپور وحید هاشمیان
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بررسی صحنه‌های مشکوک بازی پرسپولیس - سپاهان
خلاصه بازی سپاهان 0 - پرسپولیس 1
اینفوتابناک | نگاهی به آمار و ارقام الکلاسیکوی فوتبال ایران
شکست سرخ‌ها در دربی مدیریتی؛ استقلال چگونه از پرسپولیس سبقت گرفت؟
خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا
استقبال هواداران سپاهان با چاپ دلار نیازمند! +عکس
نخستین پیام ستاره پرسپولیس: من زنده‌ام
علی علیپور یک قدم دیگر به تاریخ‌سازی نزدیک شد
پست اینستاگرامی دورسون پس از ترک پرسپولیس
ابراز پشیمانی مهری از حضور در پرسپولیس
بازیکن جنجالی پرسپولیس در اصفهان + عکس
جرم‌انگاری افشای بیماری اوریه از سوی باشگاه پرسپولیس؛ بررسی یک ادعای جنجالی
واکنش پرسپولیس به خبر ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت
مایکل اوینینگ در‌ تمرین پرسپولیس + عکس
دو تمدیدی برای تسکین جدایی شکاری و نیازمند
جنگ پرسپولیس و سپاهان خیلی زود آغاز شد؛ عطش جام و نام!
بیرانوند و نیازمند؛ گلرهای "نجومی‌بگیر" و "توپ‌نگیر!" / شماره‌یک‌های تیم‌ملی یکی از یکی بدتر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
2
0
پاسخ
بهترین بازیکن میدان: پیام حیدری، کاپیتان تیم پیروزی
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
پرسپولیس فقط دفاع کرد
فوتبال هاشمیان شبیه فوتبال جواد نکونام بود
دفاعی و روی ضد حمله گل بزنند
mahmoud
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
1
پاسخ
پرسپولیس در این دو بازی چیز خاصی نشان نداد و امشب هم واقعا خوش شانس بود که گل نخورد. حسن بزرگش اینه که برد امشب فرصت مناسبی در اختیار هاشمیان گذاشت وگرنه خیلی زود درگیر حواشی و انتقادها میشد.....
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۵۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۸۸ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Ybx
tabnak.ir/005Ybx