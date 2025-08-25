En
کشف جسد مردی پیچیده در فرش + عکس دلخراش

اهالی یک محله صبح خود را با صحنه هولناکی آغاز کردند که آغاز یک پرونده جنایی بود.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۷۸
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، صبح روز گذشته وقتی اهالی خیابان شهید فتحی ۱۱ در بولوار توس ۵۳ مشهد از خانه‌هایشان بیرون آمدند، با صحنه هولناکی روبه رو شدند. تعداد زیادی کرم سفیدرنگ روی آسفالت کوچه در حرکت بودند، به طوری که صحنه وحشتناکی رقم خورده بود. ادامه حرکت این کرم‌ها به یک روفرشی می رسید که پشت سر یک دستگاه پراید پارک‌شده در حاشیه کوچه رها شده بود.

انتشار بوی تعفن شدید هنگامی اهالی را به کنجکاوی بیشتر واداشت که مشخص شد جسدی درون زیلو قرار دارد که با طناب اطراف آن بسته شده بود و کرم‌ها از درون جسد بیرون می‌آمدند.

با گزارش این ماجرا به نیروهای انتظامی، در حالی تحقیقات جنایی با دستور ویژه قاضی دکتر صادق صفری آغاز شد که برخی از اهالی محل اقدام به شستشوی آسفالت کوچه کردند تا کرم‌ها را نابود کنند.

از سوی دیگر، بررسی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد بیانگر آن بود که مرد حدود ۳۵-۴۵ ساله در یک منزل مسکونی جان باخته و افرادی جسد او را در روفرشی پیچیده و در محل کشف رها کرده‌اند.

هنوز هویت این جسد شناسایی نشده است و تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی با دستورهای ویژه قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ادامه دارد. در همین حال مقام قضایی از شهروندان خواست چنانچه اطلاعاتی درباره این جسد دارند با تلفن‌های ۱۱۰ یا ۲۱۸۲۵۲۹۰ تماس بگیرند.

