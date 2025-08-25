استقبال هواداران سپاهان با چاپ دلار نیازمند! +عکس

به گزارش تابناک، پرسپولیس در یکی از حساسترین دیدارهای نیمفصل اول لیگ برتر، امشب در اصفهان به مصاف سپاهان این شهر خواهد رفت.
در این بازی پیام نیازمند دروازهبان پرسپولیس خواهد بود تا اولین بازی رسمی خود را برای این تیم در دیدار با تیم سابقش انجام دهد.
نیازمند سالها دروازهبان اول سپاهان بود اما در نقلوانتقالات تابستانی از سپاهان راهی پرسپولیس شد. او در بازی هفته اول به دلیل صادرنشدن کارت بازی، نتوانست برای تیم جدیدش به میدان برود.
هواداران سپاهان در اقدامی اعتراضی به صورت نمادین عکس پیام نیازمند را بر روی دلار به نشانه پولدوستی او منتشر کردند.
