گفتگوی ایران و سه کشور اروپایی فردا در ژنو برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در روز سه‌شنبه در ژنو خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۷۱
| |
428 بازدید
گفتگوی ایران و سه کشور اروپایی فردا در ژنو برگزار می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در روز سه‌شنبه در ژنو خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، این گفت‌وگوها که در سطح معاونان وزرای امور خارجه و مدیران سیاسی خواهد بود در ادامه تماس تلفنی روز جمعه وزیر امور خارجه و همتایان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و هماهنگ‌کننده امور سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، برنامه‌ریزی شده است.

در این گفتگوها، علاوه بر موضوع رفع تحریم‌های ظالمانه و موضوع هسته‌ای، راجع به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و چشم‌انداز پیش رو رایزنی و تبادل نظر خواهد شد.

نظر شما

