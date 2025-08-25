به گزارش تابناک به نقل از مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از برگزاری گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی در روز سهشنبه در ژنو خبر داد.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، این گفتوگوها که در سطح معاونان وزرای امور خارجه و مدیران سیاسی خواهد بود در ادامه تماس تلفنی روز جمعه وزیر امور خارجه و همتایان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و هماهنگکننده امور سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، برنامهریزی شده است.
در این گفتگوها، علاوه بر موضوع رفع تحریمهای ظالمانه و موضوع هستهای، راجع به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و چشمانداز پیش رو رایزنی و تبادل نظر خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.