«موج‌»های ویرجینیا وولف به چاپ دوازدهم رسید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رمان «موجها» نوشته ویرجینیا وولف با ترجمه مهدی غبرایی بهتازگی توسط نشر افق به چاپ دوازدهم رسیده است. چاپ اول اینترجمه سال ۱۳۸۶ توسط اینناشر عرضه شد.
ویرجینیا وولف از نویسندگان نامآشنای نظریه فمینیستی و مدرنیست انگلیسی است. آثار او به بیش از پنجاه زبان مختلف دنیا ترجمه شدهاند. با وجود اینکه رمانهای «خانم دالوی» و «بهسوی فانوس دریایی» آثار دیدهشدهای در کارنامه ویرجینیا وولفاند، منتقدی همچون استیون اسپندر موجها را بزرگترین دستاورد ویرجینیا وولف میداند.
اینرمان با روایتی شعرگونه بر ۶ مونولوگ درونی استوار است. داستان با ۹ میانپرده از توصیف دریا و حرکت خورشید پیش میرود.
در یکی از میانپردههای اینرمان میخوانیم:
«خورشید هنوز درنیامده بود. دریا و آسمان را نمیشد از هم بازشناخت، جز اینکه دریا کمی چین و شکن داشت، انگار پارچهای در آن کیس خورده باشد. رفته رفته همچنان که آسمان سفید میشد خط تیرهای در افق پدید آمد که دریا را از آسمان جدا میکرد و پارچه خاکستری با تاشهای ضخیمی که یکی پس از دیگری، زیر رویه میجنبیدند و پیوسته سر در پی هم میگذاشتند و همدیگر را ادامه میدادند، هاشور خورد.»
چاپ دوازدهم اینکتاب با ۴۸۵ هزار تومان عرضه شده است.
