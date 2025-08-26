En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مکملی که می‌تواند زنان بالای ۵۰ سال را در معرض خطر قرار دهد

متخصصان می‌گویند آهن بیش از اندازه برای زنان پس از ۵۰ سالگی، به جای تقویت بدن می‌تواند مسمومیت ایجاد کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۶۳
| |
349 بازدید
مکملی که می‌تواند زنان بالای ۵۰ سال را در معرض خطر قرار دهد

همان‌طور که بدن تغییر می‌کند، نیاز‌های تغذیه‌ای هم تغییر می‌کنند و این یعنی مکملی که روزی مفید بوده ممکن است در سال‌های بعد مضر باشد.

به گزارش تابناک، یک متخصص تغذیه سالمندی، هشدار می‌دهد که یکی از این مکمل‌ها آهن است.

او توضیح می‌دهد: زنان از ۱۴ تا ۵۰ سالگی به دلیل قاعدگی به آهن بیشتری نیاز دارند. اما بعد از یائسگی نیاز بدن به آهن به‌طور قابل‌توجهی کم می‌شود. پس از ۵۰ سالگی، میزان توصیه‌شده روزانه، هشت میلی‌گرم است. در حالی‌که بیشتر مکمل‌های آهن موجود در بازار ۲۵ میلی‌گرم یا بیشتر آهن دارند که چندین برابر نیاز واقعی است.

چرا آهن بیش از اندازه خطرناک است؟

آهن برای بدن ضروری است، اکسیژن را جابه‌جا می‌کند، انرژی می‌سازد، در تقویت سیستم ایمنی موثر است و به سلامت پوست، مو و ناخن کمک می‌کند، اما همان‌طور که کمبود آن می‌تواند موجب خستگی شدید شود، دریافت بیش از اندازه آن هم آسیب‌زاست.

این متخصص می‌گوید: مصرف بیش از ۴۵ میلی‌گرم آهن در روز برای زنان ۱۹ سال به بالا مضر است. آهن اضافی باعث مشکلات گوارشی مانند دل‌درد، یبوست، تهوع، استفراغ و اسهال می‌شود و در مواردی حتی ممکن است فرد را روانه بیمارستان کند یا به مرگ منجر شود.

بنابراین، مهم است که میزان دریافتی آهن را، هم از طریق غذا و هم از طریق مصرف مکمل، کنترل کنیم. این توصیه به معنای حذف غذا‌های آهن‌دار نیست، برعکس، مصرف غذا‌های طبیعی حاوی آهن همچنان لازم است، آنچه باید از آن پرهیز کرد مکمل‌های آهن با دز بالا است.

دیگر تغییرات تغذیه‌ای پس از ۵۰ سالگی کدامند؟

نیاز کمتر به آهن، تنها یکی از تغییرات این دوران است. در مقابل، نیاز به پروتئین بیشتر می‌شود. با افزایش سن، در روندی طبیعی عضلات تحلیل می‌روند و تنها با دریافت پروتئین کافی می‌توان از آن جلوگیری کرد.

وی می‌گوید که زنان بالای ۵۰ سال به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشان، روزانه بین ۱.۲ تا ۱.۶ گرم پروتئین نیاز دارند. مثلا اگر ۷۵ کیلوگرم وزن دارید، باید روزانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ گرم پروتئین دریافت کنید.

از طرفی برای جلوگیری از پوکی استخوان در این سن باید دریافت ویتامین دی، کلسیم و ویتامین ب۱۲ را افزایش یابد. داد توضیح می‌دهد: با بالا رفتن سن جذب ویتامین ب۱۲ از غذا کاهش می‌یابد؛ بنابراین دریافت بیشتر آن ضروری است. توصیه‌ها عبارت‌اند از: ۶۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین دی، هزار و ۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم و ۲.۴ میکروگرم ویتامین ب۱۲ در روز.

البته نیاز‌های تغذیه‌ای فقط به سن و سال نیست. سابقه بیماری، شرایط جسمی و اهداف سلامتی نیز در آن نقش دارند. به همین دلیل مشورت با متخصص تغذیه بهترین راه برای تعیین برنامه غذایی و مکمل‌ها است.

در نهایت، مکمل‌ها باید تنها برای برطرف کردن کمبود‌های واقعی استفاده شوند، نه بی‌هدف و بی‌دلیل. همان‌طور که رژیم غذاییمان را در طول زمان تغییر می‌دهیم، باید در مصرف مکمل‌ها هم بازنگری کنیم؛ بنابراین زنان بالای ۵۰ سال باید مکمل‌های آهن با دز بالا را کنار بگذارند و بر آنچه بدنشان واقعا با آن نیاز دارد، متمرکز شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکمل غذایی مواد غذایی آهن
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کمبود این ماده معدنی باعث خستگی و کُندی ذهن می‌شود
این مواد غذایی شما را لاغر می‌کنند
رازهای تغذیه‌ای که مربیان به شما نمی‌گویند!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
مکملی که می‌تواند زنان بالای ۵۰ سال را در معرض خطر قرار دهد
عکس: طراحی جالب و دیدنی یک پیاده‌رو در شیراز
برنج سفید را هوشمندانه‌تر بخورید
میوه جنگلی کوچک با خواص دارویی فراوان
وایمو اولین مجوز خودرو بدون راننده در نیویورک را دریافت کرد
چگونه شنبه‌زدگی ما را به کُشتن می‌دهد!
واکنش تند المیرا شریفی‌مقدم به توهین زینب موسوی به فردوسی و شاهنامه
کارنامه ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋیان و ماموریت‌های ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎس به‌عنوان ﺷﻮاﻟﯿﻪ آن‌ها
ماجرای جوشیدن چشمه آب در قدمگاه امام رضا(ع)
پاسخ به فراخوان قاضی القضات درباره قانون مطبوعات/حمایت محکم، با دلهای لرزان!
تغییرات عجیب آب و هوایی در سراسر عربستان + عکس
«الحاق غزه» کارکردی شبیه «جنگ با ایران» برای نتانیاهو دارد/ اختیار «بی بی» در دست راست افراطی است
وقتی آمار ازدواج بالای ۶۰ساله‌ها از جوان‌ترها بالاتر رفت!
افشاگری درباره فیلترینگ: بخش عمده مخالفند!
سخنان معنادار رئیس دفتر پزشکیان؛ بنزین گران می‌شود؟!
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۰۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۶۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۶۵ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YbX
tabnak.ir/005YbX