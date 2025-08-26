En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میوه جنگلی کوچک با خواص دارویی فراوان

زغال‌اخته، میوه‌ای کوچک اما پرخاصیت، با طعم ترش و خواص دارویی فراوان، می‌تواند فشار خون را تنظیم کند، سیستم ایمنی را تقویت کند و از عفونت‌های ادراری پیشگیری کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۶۲
| |
255 بازدید
میوه جنگلی کوچک با خواص دارویی فراوان

به گزارش تابناک؛ این روزها توجه به خوراکی‌های طبیعی و پرخاصیت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مردم قرار گرفته است. در این میان، زغال‌اخته به‌عنوان یکی از میوه‌های بومی جنگل‌های شمال ایران، توانسته جایگاه ویژه‌ای در سبد خوراکی خانواده‌ها پیدا کند. زغال‌اخته با رنگ قرمز تیره و طعم ترش و خاص خود نه‌تنها یک خوراکی خوشمزه تابستانی است، بلکه خواص دارویی و تغذیه‌ای فراوانی نیز دارد که آن را به یک «میوه درمانگر» تبدیل کرده است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مصرف منظم زغال‌اخته می‌تواند به تنظیم فشار خون و کاهش کلسترول بد (LDL) کمک کند. این میوه سرشار از ویتامین C و آنتی‌اکسیدان است که در مقابله با عفونت‌ها و بیماری‌های فصلی نقش مهمی ایفا می‌کند. زغال‌اخته همچنین به پیشگیری از عفونت‌های مجاری ادراری شهرت دارد و پزشکان مصرف آن را به‌ویژه برای بانوان توصیه می‌کنند. برخی مطالعات حاکی از آن است که مصرف زغال‌اخته می‌تواند در کنترل قند خون افراد دیابتی مؤثر باشد و فیبر طبیعی موجود در آن نیز به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک می‌کند.

خواص زغال‌اخته برای سلامتی

بهترین و طبیعی‌ترین راه مصرف زغال‌اخته، خوردن آن به‌صورت تازه است. البته فرآورده‌های دیگری هم از این میوه پرخاصیت تهیه می‌شود؛ از جمله آب زغال‌اخته که به‌عنوان یک نوشیدنی خنک و مفید شناخته می‌شود، مربا و لواشک که در ب سیاری از خانواده‌ها محبوبیت بالایی دارند و همچنین زغال‌اخته خشک یا پودر آنکه به‌عنوان افزودنی به دمنوش‌ها یا خوراکی‌ها استفاده می‌شود.

روش‌های مصرف زغال‌اخته

متخصصان تغذیه تأکید می‌کنند که اگرچه زغال‌اخته فواید بسیاری دارد، اما مصرف بیش از حد آن به دلیل خاصیت اسیدی ممکن است برای معده‌های حساس مشکلاتی ایجاد کند.

بنابراین توصیه می‌شود این میوه را در حد اعتدال و همراه با سایر میوه‌ها در رژیم غذایی گنجاند و به‌نظر می‌رسد زغال‌اخته دیگر تنها یک میوه جنگلی ساده نیست، بلکه داروخانه‌ای کوچک در دل طبیعت است که می‌تواند به حفظ سلامت بدن کمک کند.

آب زغال‌اخته؛ نوشیدنی ترش، خنک و دارویی

با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان، نوشیدنی‌های خنک و طبیعی بیش از همیشه مورد توجه مردم قرار می‌گیرند. در این میان، آب زغال‌اخته به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین و سالم‌ترین نوشیدنی‌های ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. این نوشیدنی خوش‌رنگ و ترش‌مزه نه‌تنها عطش را برطرف می‌کند، بلکه سرشار از خواص درمانی است.

آب زغال‌اخته منبعی غنی از ویتامین C، آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات ضد باکتری است و به همین دلیل نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی ایفا می‌کند. مطالعات نشان داده‌اند که مصرف منظم این نوشیدنی می‌تواند به کاهش فشار خون، کنترل قند خون و بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کند.

همچنین یکی از شناخته‌شده‌ترین خواص زغال‌اخته و آب آن، پیشگیری از عفونت‌های مجاری ادراری به‌ویژه در بانوان است.

روش تهیه آب زغال‌اخته بسیار ساده است و زغال‌اخته‌های تازه را پس از شست‌وشو با کمی آب و شکر (یا عسل برای طعم طبیعی‌تر) می‌جوشانند و سپس صاف می‌کنند، حاصل کار نوشیدنی‌ای است با رنگ سرخ جذاب که می‌توان آن را خنک نوشید و به‌عنوان یک جایگزین سالم برای نوشابه‌های صنعتی مورد استفاده قرار داد. برخی افراد برای طعم بهتر، چند برگ نعنا یا کمی گلاب نیز به آن اضافه می‌کنند.

نکات مهم در مصرف زغال‌اخته

متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند که مصرف آب زغال‌اخته در حد اعتدال انجام شود، چرا که اسیدی بودن آن در صورت زیاده‌روی ممکن است باعث تحریک معده شود.

آب زغال‌اخته نه‌تنها یک نوشیدنی تابستانی پرطرفدار است، بلکه داروخانه‌ای طبیعی در لیوان به شمار می‌رود که با طعمی ترش و دلنشین می‌تواند هم خستگی را از تن بیرون کند و هم به سلامت بدن یاری برساند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
زغال اخته میوه جنگلی فشار خون
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هر چند وقت یکبار باید فشار خون را چک کنیم؟
غذاهایی که در پایین نگه‌داشتن فشار خون نقش دارند
پایتخت زغال اخته ایران
این میوه‌ درمان همه دردهاست!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
میوه جنگلی کوچک با خواص دارویی فراوان
وایمو اولین مجوز خودرو بدون راننده در نیویورک را دریافت کرد
چگونه شنبه‌زدگی ما را به کُشتن می‌دهد!
واکنش تند المیرا شریفی‌مقدم به توهین زینب موسوی به فردوسی و شاهنامه
کارنامه ﻧﻬﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﺋیان و ماموریت‌های ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎس به‌عنوان ﺷﻮاﻟﯿﻪ آن‌ها
ماجرای جوشیدن چشمه آب در قدمگاه امام رضا(ع)
پاسخ به فراخوان قاضی القضات درباره قانون مطبوعات/حمایت محکم، با دلهای لرزان!
تغییرات عجیب آب و هوایی در سراسر عربستان + عکس
«الحاق غزه» کارکردی شبیه «جنگ با ایران» برای نتانیاهو دارد/ اختیار «بی بی» در دست راست افراطی است
وقتی آمار ازدواج بالای ۶۰ساله‌ها از جوان‌ترها بالاتر رفت!
افشاگری درباره فیلترینگ: بخش عمده مخالفند!
سخنان معنادار رئیس دفتر پزشکیان؛ بنزین گران می‌شود؟!
نوشیدنی که همزمان باعث کاهش یا تشدید درد می‌شود
حرکت ناو آمریکایی به سمت ونزوئلا
وعده استاندار تهران درباره رفع ناترازی برق تا سال آینده
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۰۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۶۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۲ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۶۵ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YbW
tabnak.ir/005YbW