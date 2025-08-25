به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ علی مطهری نماینده ادوار مجلس در خصوص بازنشر مصاحبه قدیمیاش در صفحه رسمی دونالد ترامپ توضیح داد: ترامپ مصاحبه من در اردیبهشت ۱۴۰۱ را در حالی که نه سِمَتی در حوزه انرژی هستهای داشتم و نه نماینده مجلس بودم در صفحه شخصی خود منتشر کرده، لابد به عنوان دلیل بر تصمیم نظام جمهوری اسلامی بر ساخت بمب اتم.
معلوم میشود که دستش خیلی خالی است که تحلیل شخصی یک فرد عادی و نه خبر یک فرد مسئول را دلیل به شمار میآورد. بهتر است ترامپ به فکر پرداخت خسارت به ایران باشد و دست از کشتار مردم غزه با بمب و گرسنگی بردارد.
