روزنامۀ بریتانیایی تلگراف، با انتشار گزارشی در روز یکشنبه ۲۴ اوت (۲ شهریور)، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش سطح غنیسازی اورانیوم به هدف جلوگیری از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، خبر داده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری تسنیم گفته است: مذاکرات هستهای ایران با سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه وانگلیس) فردا سه شنبه چهارم شهریور در ژنو برگزار خواهد شد.
به نوشته این خبرگزاری، دستورکار این مذاکرات مسائل هستهای و موضوع رفع تحریمهاست و مجید تختروانچی، مسئول هیئت ایرانی در این مذاکرات است و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت.
پیشتر «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در خصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرده بود که از نظر ایران تصمیمگیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.
دور جدید مذاکرات ایران و تروئکای اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) در حال در ژنو برگزار خواهد شد که وزرای خارجه ایران و طرف اروپایی روز جمعه ۳۱ مرداد گفتگوی تلفنی داشتند و بر ادامه مذاکرات در روز سه شنبه ۴ شهریور توافق کرده بودند.
بر اساس اعلام تهران، در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید، و وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل میکند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچگاه ترک نکرده و برای هر راهحل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تکرار ایده طرفهای اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهمکردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد این تصمیمی است که اساساً شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند؛ و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاههای اصولی خود را در این خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد.
عراقچی گفت در عین حال ایران با دوستان خود در شورای امنیت در خصوص آثار چنین اقدامی، و مسیر پیشرو، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد.
سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشورهای اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند.
روایت اروپا از گفتوگو با ایران
مقامات اروپایی روز جمعه و در پیامهایی جداگانه محور گفتوگوهای خود با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردند.
«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزرای خارجه سه کشور اروپایی و سید عباس عراقچی تماس مهمی داشتند. اروپا متعهد به حصول یک راهحل دیپلماتیک برای موضوع هستهای است. با نزدیک شدن به ضربالاجل سازوکار ماشه، آمادگی ایران برای تعامل با آمریکا حیاتی خواهد بود. ایران همچنین باید بهطور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.»
روایت آلمان
«یوهان وادهفول» وزیر امور خارجه آلمان نیز در پیامی نوشت: «امروز من، دیوید لمی، ژان نوئل بارو و کایا کالاس با عراقچی درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردیم. ما به مدیران سیاسی خود دستور دادهایم که هفته آینده با همتایان ایرانی دیدار کنند.»
وی افزود: «ما همچنان به دیپلماسی پایبندیم، اما زمان بسیار کوتاه است و ایران باید بهطور جدی به تعامل بپردازد تا از فعال شدن سازوکار ماشه جلوگیری کند. ما به وضوح گفتهایم که اجازه نخواهیم داد که سازوکار بازگشت تحریمها بدون حصول یک توافق قابل راستیآزمایی و پایدار منقضی شود.»
روایت فرانسه
«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه نیز در پیامی دیگر در اینباره نوشت: «به همراه همکارانم دیوید لمی، یوهان وادهفول و کایا کالاس یک تماس مهم با همتای ایرانی درباره برنامه هستهای و تحریمهایی که به دنبال بازاعمال آنها هستیم، داشتم. زمان تنگ است. هفته آینده دیدار جدیدی در این رابطه برگزار خواهد شد.»
وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد: ما گفتگوی تلفنی جدیدی با وزیر امور خارجه ایران داشتیم.
«ژان نوئل بارو» طی سخنانی افزود: در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه انگلیس و آلمان مشارکت داشتند.
به گزارش تابناک، سه قدرت اروپایی در ۸ آگوست به شورای امنیت سازمان ملل نامهای نوشتند و گامهای مورد نظر خود را در خصوص «مکانیسم ماشه» تشریح کردند. آنها گفتند که به ایران پیشنهاد تمدید کوتاهمدت در این مورد را دادهاند، اما هنوز پاسخی از ایران دریافت نکردهاند.
پیشتر تروئیکای اروپایی اعلام کرده مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا باید به فوریت از سر گرفته شود و سه کشور اروپایی آماده هستند تا از این روند حمایت کنند.
بدین منظور، سه کشور اروپایی به ایران تمدید محدود مفاد مرتبط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را در ازای ازسرگیری مذاکرات توسط ایران و رسیدگی به برخی از فوریترین نگرانیهای جامعه بینالمللی در مورد شفافیت و گستردگی برنامه هستهایاش پیشنهاد دادهاند.
چنین تمدیدی برای فراهم آوردن زمان اضافی برای مذاکرات با هدف تحقق یک توافق جدید اعطا خواهد شد، در حالی که امکان بازگردانی تحریمهای مرتبط علیه ایران برای جلوگیری از گسترش هستهای حفظ میشود.
مقامات آمریکایی پیشبینی کردهاند که در صورت عدم نشان دادن علاقهای قویتر از سوی ایران برای رفع نگرانیهای غرب، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. آنها همچنین بر انجام مذاکرات مستقیم با ایران تأکید کردهاند.
پیش از نشست استانبول و گفتوگو میان ایران و سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی، یک دیپلمات منطقهای و یک دیپلمات ایرانی نوشته بود که محور اصلی نشست استانبول، مکانیسم ماشه خواهد بود.
آنها گفته بودند که کشورهای اروپایی قصد دارند در این جلسه، پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت فعالسازی این مکانیسم را به ایران ارائه کنند.
در عوض، ایران باید در مورد مسائل مهم از جمله مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی در مورد ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا، تعهداتی را ارائه دهد.
به گزارش تابناک، دور جدید گفتوگوهای ایران و اروپا در حالی فردا سه شنبه ۴ شهریور در ژنو برگزار خواهد شد که روزنامه «تلگراف» مدعی ارائه پیشنهاد جدید از سوی ایران به طرف مقابل برای تواقف فعال سازی مکانیسم ماشه شده است.
به ادعای روزنامۀ بریتانیایی تلگراف، ایران حاضر است که سطح غنیسازی اورانیوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد تا از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل با فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی، جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان، چهرههای امنیتی تندرو را برای محدود کردن برنامه هستهای این کشور تحت فشار قرار داده است.
روزنامۀ تلگراف به نقل از مقامات ایرانی نوشته است که دولت تهران تمایل دارد موضع سختگیرانه خود را به هدف جلوگیری از حملات نظامی بیشتر از سوی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، نرمتر کند.
بر اساس این گزارش، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، رهبری تلاشها جهت متقاعد کردن سران این کشور برای کاهش غنیسازی اورانیوم از ۶۰ درصد به ۲۰ درصد را بر عهده دارد.
روزنامۀ تلگراف به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نام او فاش نشده، نوشته است: «لاریجانی در تلاش است که سران نظام را به کاهش سطح غنیسازی متقاعد کند تا از وقوع یک جنگ دیگر جلوگیری شود.»
این مقام ارشد ایرانی در ادامه به تلگراف گفت: «لاریجانی نگران است که بدون کاهش سطح غنیسازی یا برآورده کردن برخی از خواستههای غرب، نظام با چالش بزرگ دیگری روبهرو شود.»
