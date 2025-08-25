به گزارش تابناک؛ ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیامی با تبریک هفته دولت، از انسجام و حمایت‌های بی نظیر مردم شریف ایران اسلامی، دولت خدمتگزار و قوای سه گانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر کرد.

در پیام سرلشکر موسوی آمده است:

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تشکر و قدردانی از عنایت و لطف رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی به فرزندان مجاهد خود در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام می‌دارد با تبعیت از فرامین، تدابیر و رهنمود‌های معظم له با ارتقا قدرت و توسعه توان دفاعی، همه توان و تلاش خود را در دفاع از منافع ملت و ایران عزیز و تمامیت ارضی کشور و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار خواهد گرفت. در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی اقتدار و بالندگی کشور در عرصه‌های مختلف سازندگی، آبادانی، پیشرفت علمی به واسطه اتحاد، همبستگی و پیوند عمیق ملت با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثمر نشسته است.

در سال‌های پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی بصیرت، همدلی و همراهی امت با مسئولان کشور و نیرو‌های مسلح دشمنان این سرزمین مقدس را ناامید کرده و نقشه‌های شوم آنان را به یاس و شکست تبدیل کرده است.

نظام سلطه با تصویرسازی دروغین و تحریف واقعیت‌ها همچنان تلاش می‌کند تا اتحاد مقدس ملت با مسئولان و انسجام ملی را با اختلاف افکنی خدشه دار نماید غافل از اینکه ملت بصیر، دشمن شناس و نستوه ایران عزیز با پیروی از رهبر حکیم، فرزانه، شجاع و دلسوز خود به حمایت از مسئولان خدوم و فرزندان مجاهد خود در نیرو‌های مسلح برخلاف هدف گذاری و جهت گیری دشمنان در برابر توطئه‌ها و خباثت‌های دشمن متحدتر و منسجم‌تر می‌شوند.

سران آمریکا و نخست وزیر نادان رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی پس از تحمل شکست نظامی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در صدد برآمده‌اند با هدف اختلاف و دوقطبی سازی در داخل ایران برای جبران شکست خود در صفوف متحد مردم، قوای سه گانه و نیرو‌های مسلح رخنه ایجاد کنند در حالی که ملت همیشه بیدار در بزنگاه‌های تاریخی مقاومت و هوشیاری خود را به اثبات رسانیده‌اند، از این رو هر گونه اختلاف افکنی و چندصدایی از هر جریان یا تریبونی که به انسجام ملی خدشه وارد کند بی تردید بازی در زمین صهیونیست‌ها و آمریکا می‌باشد.

نیرو‌های مسلح ضمن تشکر از انسجام و حمایت‌های بی نظیر مردم شریف ایران اسلامی، دولت خدمتگزار و قوای سه گانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اطمینان می‌دهند با تقویت اتحاد مقدس، همدلی، هماهنگی و هم افزایی با مردم عزیز و مسئولان کشور به ویژه رئیس جمهور محترم با هرگونه ماجراجویی و تهدید دشمنان ملت، کشور و انقلاب اسلامی با قاطعیت و کوبنده‌تر از قبل برخورد نموده و دشمنان ایران و ایرانیان را برای همیشه از کرده خود پشیمان نمایند.