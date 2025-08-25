یک پژوهش بزرگ نشان داده است که مصرف پروتئین حیوانی، از جمله گوشت قرمز و سفید، نه تنها باعث افزایش خطر مرگ نمی‌شود، بلکه ممکن است به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سرطان کمک کند.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، یک پژوهش بزرگ نشان داده است که مصرف پروتئین حیوانی، از جمله گوشت قرمز و سفید، نه تنها باعث افزایش خطر مرگ نمی‌شود، بلکه ممکن است به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سرطان کمک کند.

نتایج این مطالعه که در مجله علمی Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism منتشر شده، بر اساس داده‌های نزدیک به شانزده هزار فرد بزرگسال بالای نوزده سال به‌دست آمده و برخی از باورهای رایج درباره مصرف گوشت را به چالش می‌کشد.

در این تحقیق، پژوهشگران الگوی مصرف پروتئین حیوانی و گیاهی را با میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان، بیماری‌های قلبی و دلایل دیگر مقایسه کردند. یافته‌ها نشان داد که مصرف بیشتر پروتئین حیوانی با خطر مرگ بیشتر همراه نیست و حتی در مواردی به کاهش اندک اما معنادار مرگ ناشی از سرطان کمک می‌کند.

دکتر استوارت فیلیپس، سرپرست تیم تحقیق، تأکید کرد که پروتئین همواره یکی از موضوعات پیچیده در تغذیه بوده است. به گفته او، این مطالعه به روشن‌تر شدن نقش پروتئین در رژیم غذایی کمک می‌کند و برای افرادی که به‌دنبال تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در زمینه تغذیه هستند، بسیار ارزشمند است.

برای افزایش دقت داده‌ها، در این پژوهش از روش‌های آماری پیشرفته استفاده شد تا الگوهای واقعی‌تری از مصرف روزانه پروتئین به دست آید. دکتر فیلیپس گفت که این مطالعه بر اساس بالاترین استانداردهای علمی طراحی شده و نتایج آن قابل اعتماد است.

نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که نوع پروتئین مصرفی، چه حیوانی و چه گیاهی، تأثیر قابل توجهی بر مرگ‌ومیر کلی، بیماری‌های قلبی یا سرطان ندارد. با این حال، مصرف پروتئین حیوانی با کاهش خفیف خطر مرگ بر اثر سرطان همراه بوده است.

هرچند این مطالعه رابطه مستقیم علت و معلولی را اثبات نمی‌کند، اما شواهد آماری آن در کنار نتایج سایر تحقیقات بالینی، می‌تواند از گنجاندن پروتئین حیوانی در یک رژیم غذایی سالم حمایت کند.

بر اساس یافته‌های موجود، مصرف متعادل پروتئین از منابع حیوانی و گیاهی می‌تواند به حفظ سلامت عمومی بدن و افزایش طول عمر کمک کند.