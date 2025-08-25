آخرین ترفند پرسپولیس برای جدایی کاپیتانش

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه گل؛ وحید امیری یکی از بازیکنان فنی و با اخلاق فوتبال ایران در یک دهه اخیر است که این روزها شرایط خوبی در پرسپولیس ندارد؛ چرا که مسئولان این باشگاه رفتاری با او در پیش گرفته‌اند تا این بازیکن، خود تصمیم به جدایی بگیرد.بعد از اینکه اعلام شد وحید امیری در فهرست مازاد هاشمیان قرار گرفته، این بازیکن اعلام کرد که قصد جدایی از جمع پرسپولیسی‌ها را ندارد و می‌خواهد در این تیم به فوتبالش ادامه دهد. قرارداد امیری ۱۸ خرداد سال جاری با پرسپولیس تمدید شده بود اما با انتخاب هاشمیان به‌عنوان سرمربی جدید، او اعلام کرد که اعتقادی به امیری ندارد چرا که با بالارفتن سن او و اینکه مصدومیت‌هایی که این بازیکن در فصل گذشته داشته، نمی‌تواند در فصل جدید در اندیشه‌های تاکتیکی او قرار بگیرد.

بعد از اینکه امیری اعلام کرد قصد جدایی از پرسپولیس را ندارد گفته می‌شد که به او اعلام شده همراه با سایر بازیکنان تمرین نکند تا بلکه این موضوع، امیری را از ماندن منصرف کند، اما کاپیتان دوم پرسپولیس همچنان گفت حاضر به جدایی و فسخ نیست. در آخرین روز نقل‌وانتقالات قرارداد امیری ثبت نشد تا وضعیت او با ابهامات بیشتری روبه‌رو شود. حالا و در جدیدترین اقدام برای تحت‌فشار گذاشتن امیری، در اقدامی عجیب این بازیکن از گروه بازیکنان پرسپولیس در یکی از شبکه‌های مجازی اطلاع‌رسانی حذف شده که این موضوع باعث ناراحتی کاپیتان دوم پرسپولیس شده؛ چرا که او انتظار نداشت پس از ۸ سال حضور در پرسپولیس، چنین رفتاری با او شود.