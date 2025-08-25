قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ شهریور

بازار ارز در حالی وارد سومین روز شهریورماه ۱۴۰۴ شد که قیمت دلار در کانال ۹۴ هزار تومان قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، آخرین قیمت اعلامی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۹۸۴ تومان است. حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۸۸۸ تومان اعلام شده است. در این میان، بررسی روند قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز حاکی از قرارگیری دلار در کریدور چهارم کانال ۹۰ هزار تومان است.

بر همین اساس، هر دلار آمریکا در بازار ۹۴ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت پیدا کرده است.