تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!

تلویزیون ژاپن در گزارشی به عملکرد پهپادهای ایران و سابقه توجه روسیه به این پهپادها پرداخت. گزارشگر این شبکه میگوید اولین بار که روسیه به اهمیت پهپادها توجه کرد به جنگ گرجستان در سال 2008 بازمیگردد. در این جنگ روسیه از پهپادهای اسرائیل استفاده میکرد و پس از این جنگ قرار بود با کمک اسرائیل صنایع پهپادیاش را توسعه دهد اما وقتی اتفاقی نیافتاد و روسها از صهیونیستها ناامید شدند، سراغ ایران آمدند. تحلیل گران ژاپنی در ادامه به میزان تاثیر این پهپادها و مشخصاً پهپاد شاهد 136 پرداختند. این گزارش جالب را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
