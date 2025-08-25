به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
863,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
778,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
448,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
264,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
144,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
778,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
385,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
114,850,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
30,700,000
|
حباب نیم سکه
|
74,510,000
|
حباب ربع سکه
|
77,230,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,120,000
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.