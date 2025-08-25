En
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور

قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

863,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

778,800,000

نیم سکه تک فروشی

448,600,000

ربع سکه تک فروشی

264,600,000

سکه گرمی تک فروشی

144,300,000

تمام سکه (قبل 86)

778,000,000

نیم سکه (قبل 86)

385,000,000

ربع سکه (قبل 86)

195,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

114,850,000

حباب سکه بهار آزادی

30,700,000

حباب نیم سکه

74,510,000

حباب ربع سکه

77,230,000

حباب سکه گرمی

52,120,000

 

