مرگ دستیار کارگردان سریال پرطرفدار حین فیلمبرداری

به گزارش تابناک به نقل از «ورایتی»، «دیهگو بورلا»(Diego Borella)، دستیار کارگردان سریال نتفلیکس «امیلی در پاریس»، بهطور ناگهانی در روز پنجشنبه هنگام فیلمبرداری فصل ۵ این سریال در ونیز از هوش رفت و در سن ۴۷ سالگی درگذشت.
سخنگوی «Paramount Television Studios» در بیانیهای گفت: «ما عمیقا متاثر و غمگین هستیم که تایید کنیم یکی از اعضای خانواده تولید سریال «امیلی در پاریس» بهطور ناگهانی درگذشته است. ما با خانواده و عزیزان او در این زمان فوقالعاده دشوار ابراز همدردی میکنیم.»
«بورلا» دستیار سوم کارگردان ایتالیایی بود. طبق گزارش رسانههای محلی ایتالیا، «بورلا» حدود ساعت ۷ عصر پنجشنبه هنگام فیلمبرداری این سریال در ونیز از هوش رفت. گروه تولید در حال آمادهسازی برای یک صحنه داخل «هتل دانیلی» (Danieli) بودند. پزشکان حاضر در صحنه تلاش کردند بورلا را احیا کنند، اما طبق گزارش یک رسانه محلی، او به دلیل «حمله قلبی ناگهانی» در همانجا فوت شده اعلام شد. گفته میشود فیلمبرداری فصل پنجم «امیلی در پاریس» پس از این حادثه متوقف و از روز شنبه از سر گرفته شد.
«نتفلیکس» هفته گذشته نخستین تصاویر و تاریخ پخش فصل پنجم سریال «امیلی در پاریس» را در حالی منتشر کرد که تولید آن در بخشهای مختلفی از اروپا در جریان بود. فیلمبرداری در ماه مه در رم آغاز شد، سپس در ژوئن در پاریس انجام شد و از ماه اوت در ونیز ادامه یافت.
فصل پنجم این سریال با بازی لیلی کالینز، فیلیپین لروی-بولو، اشلی پارک، لوکاس براوو، ساموئل آرنولد، برونو گوئری، ویلیام آبادیه، لوسین لاویسکونت، اوژنئو فرانچسکینی، تالیـا بسن، پل فورمن، آرنو بینار، مینی درایور، برایان گرینبرگ و میشل لاروک ساخته شده است. «کالینز» علاوه بر بازیگر، تهیهکننده این مجموعه نیز هست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.