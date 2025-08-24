En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش اروپا به تحریم مقامات دادگاه لاهه از سوی آمریکا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصمیم آمریکا برای تحریم مقامات دیوان کیفری بین‌المللی عمیقا ابراز تاسف کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۱۴
| |
300 بازدید
واکنش اروپا به تحریم مقامات دادگاه لاهه از سوی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته از اعمال تحریم‌هایی علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) خبر داد.

بنا بر این گزارش، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای که توسط سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS)، بازوی دیپلماتیک این اتحادیه منتشر شد، گفت: «اتحادیه اروپا بار دیگر از تصمیم اعمال تحریم‌ها علیه ۲ معاون دادستان و ۲ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی عمیقا ابراز تاسف می‌کند.»

وی افزود: «این تصمیم ممکن است بر عملکرد دفتر دادستانی و تحقیقات جاری تاثیر بگذارد.»

کالاس حمایت «قاطع» اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین‌المللی را ابراز کرد و وعده «حمایت و مشارکت» بیشتر برای تضمین حفاظت از دیوان و کارکنان آن در برابر فشارها یا تهدیدهای خارجی را داد.

در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: «حملات یا تهدیدها علیه دادگاه، مقامات منتخب، پرسنل و کسانی که با دادگاه همکاری می‌کنند قابل قبول نیست. دیوان کیفری بین‌المللی باید بتواند مستقل و بی‌طرفانه کار کند.»

کایا کالاس تاکید کرد: «من از همه کشورها می‌خواهم تا همکاری کامل با دیوان کیفری بین‌المللی را تضمین کنند. ما همچنین در حال رصد پیامدهای این فرمان اجرایی هستیم و گام‌های احتمالی بعدی را ارزیابی خواهیم کرد.»

وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه با ادعایی علیه وظایف دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان به نادیده گرفتن حاکمیت ملی و تسهیل روند قضایی از طریق تلاش برای تحقیق، دستگیری، بازداشت و پیگرد قانونی اتباع آمریکایی و اسرائیلی ادامه می‌دهد.»

روبیو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاسخ، من چهار مقام دیگر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کنم.»

در همین رابطه، پایگاه خبری «میدل ایست آی» در گزارشی فاش کرد درخواست‌های حکم بازداشت علیه «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت ملی و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اتهام آپارتاید، در دادگاه کیفری بین‌المللی آماده است و این اولین باری خواهد بود که جرم آپارتاید در یک دادگاه بین‌المللی مطرح می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا دیوان کیفری بین المللی دادگاه لاهه آمریکا ترامپ تحریم خبر فوری
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش عفو بین‌الملل به عدم بازداشت نتانیاهو در آمریکا
درخواست دادگاه لاهه از مجارستان برای بازداشت نتانیاهو
خروج همزمان آمریکا و اسرائیل از دادگاه لاهه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YZ8
tabnak.ir/005YZ8