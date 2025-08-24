واکنش اروپا به تحریم مقامات دادگاه لاهه از سوی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته از اعمال تحریم‌هایی علیه مقامات دیوان کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) خبر داد.

بنا بر این گزارش، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای که توسط سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS)، بازوی دیپلماتیک این اتحادیه منتشر شد، گفت: «اتحادیه اروپا بار دیگر از تصمیم اعمال تحریم‌ها علیه ۲ معاون دادستان و ۲ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی عمیقا ابراز تاسف می‌کند.»

وی افزود: «این تصمیم ممکن است بر عملکرد دفتر دادستانی و تحقیقات جاری تاثیر بگذارد.»

کالاس حمایت «قاطع» اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین‌المللی را ابراز کرد و وعده «حمایت و مشارکت» بیشتر برای تضمین حفاظت از دیوان و کارکنان آن در برابر فشارها یا تهدیدهای خارجی را داد.

در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است: «حملات یا تهدیدها علیه دادگاه، مقامات منتخب، پرسنل و کسانی که با دادگاه همکاری می‌کنند قابل قبول نیست. دیوان کیفری بین‌المللی باید بتواند مستقل و بی‌طرفانه کار کند.»

کایا کالاس تاکید کرد: «من از همه کشورها می‌خواهم تا همکاری کامل با دیوان کیفری بین‌المللی را تضمین کنند. ما همچنین در حال رصد پیامدهای این فرمان اجرایی هستیم و گام‌های احتمالی بعدی را ارزیابی خواهیم کرد.»

وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه با ادعایی علیه وظایف دیوان کیفری بین‌المللی گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان به نادیده گرفتن حاکمیت ملی و تسهیل روند قضایی از طریق تلاش برای تحقیق، دستگیری، بازداشت و پیگرد قانونی اتباع آمریکایی و اسرائیلی ادامه می‌دهد.»

روبیو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاسخ، من چهار مقام دیگر دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کنم.»

در همین رابطه، پایگاه خبری «میدل ایست آی» در گزارشی فاش کرد درخواست‌های حکم بازداشت علیه «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت ملی و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به اتهام آپارتاید، در دادگاه کیفری بین‌المللی آماده است و این اولین باری خواهد بود که جرم آپارتاید در یک دادگاه بین‌المللی مطرح می‌شود.