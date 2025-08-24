فرمانده کل ارتش با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، گفت: در چنین شرایطی نقش نیروی انسانی بسیار مهم است و باید در مقابل تهدیدات دریایی نیز از آمادگی کامل برخوردار باشند.

ارتش آماده پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوز و تهدید است

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر،، سرلشکر امیر حاتمی روز یکشنبه طی سخنانی در دانشگاه علوم دریایی نوشهر با بیان اینکه امروز ایران در میان کشورهای منطقه از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است، اظهار کرد: دشمن بداند فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده‌اند همچون گذشته باقدرت و پرصلابت برای تنبیه هر متجاوز بداندیشی پاسخی کوبنده‌تر و پشیمان کننده‌تر دهند.

وی با اشاره به سرعت تحولات علمی و تغییر ماهیت تهدیدات، ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید همواره خود را به‌روز نگه دارد و از تجربیات ارزشمند جنگ‌های گذشته، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه، برای دشمن‌شناسی، تهدیدشناسی و خودشناسی بهره گیرد. انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد؛ کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است.

فرمانده کل ارتش با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، گفت: در چنین شرایطی نقش نیروی انسانی بسیار مهم است و باید در مقابل تهدیدات دریایی هم از یک آمادگی کامل بر خوردار باشند.

سرلشکر حاتمی یادآور شد: امروز دو مولفه اصلی نیروی انسانی، انگیزه و کارآمدی است. انگیزه باید الهی و برخاسته از بصیرت عمیق باشد و کارآمدی نیز نیازمند دانش و مهارت است.

وی دانشگاه‌ها را محور اصلی در تربیت نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: دانشگاه باید نسلی باانگیزه، شجاع و کارآمد پرورش دهد تا همواره آماده دفاع از کشور و فداکاری در مسیر انقلاب اسلامی باشد.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: آمادگی برای آینده، نگاه به جنگ‌های نوین و تقویت توان دفاعی وظیفه‌ای خطیر است و باید برای حفظ روحیه، نشاط و تلاش مستمر در مسیر اقتدار ملی تلاش کرد.