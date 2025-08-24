En
تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان جهان شد

فرنگی کاران ایران در ۴ وزن دوم رقابت‌های جوانان جهان صاحب یک مدال طلا و یک نقره شدند.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، پیام احمدی در ۵۵ کیلو گرم صاحب مدال طلا شد و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم نقره گرفت. غلامرضا عبدولی هم در وزن ۶۷ کیلوگرم پنجم شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی در دیدار نهایی برابر دمیروف از آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سخت با نتیجه ۵ بر ۳ به یرتری رسید و صاحب نخستین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها شد.

احمدی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان ۹ بر ۴ پیروز شد. وی سپس ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و در نیمه نهایی نیز با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، غلامرضا عبدولی در دیدار رده بندی برابر اشمیرزایف از ازبکستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد.

عبدولی پیش از این ابتدا ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را برد، سپس ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت، اما در سومین مبارزه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه برونر از سوئیس را ۸ بر صفر برد و به دیدار رده بندی راه یافت.

اما در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دیدار فینال مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

صیدی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس ۱۰ بر یک آفان ساماجیچ از بوسنی را برد و در دومین مبارزه نیز ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را شکست داد. صیدی در نیمه نهایی نیز ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

احمدرضا محمدیان در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز دیگر نماینده ایران بود که از دور مسابقات کنار رفت.

پیش از این محمدامین عبدولی در ۶۰ و رضا آذرشب در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز در روز نخست این مسابقات با شکست مقابل رقبایشان حذف شدند.

ایران در ۴ وزن پایانی نیز که فردا یکشنبه برگزار می‌شود یک فینالیست و دو کشتی گیر در دیدار رده بندی دارد.

