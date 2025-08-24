به گزارش تابناک، احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

رستمی تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مردادماه امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد.

به گفته وی، در این مرحله با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.

رستمی ادامه داد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و براساس بُعد خانوار محاسبه شده است. براساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال ۱۴۰۳ ده میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو وزارت رفاه هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی سه دهک بالا انتخاب کرده است.

به گفته وی از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه نمایند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجدداً با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تأیید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوارها مجدداً برقرار خواهد شد.

رستمی خاطرنشان کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

وی افزود: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ همت برای خانوارهای دهک یک تا ۷ تخصیص یافت.