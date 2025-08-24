En
مظفری‌زاده: به‌زودی دروازه‌بان آزاد جذب می‌کنیم

مدیرعامل باشگاه تراکتور از ادامه تلاش‌ها برای تقویت خط دروازه خبر داد و جزئیات عدم نهایی شدن قرارداد دروازه‌بان رومانیایی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۴۸
326 بازدید
 به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده اظهار داشت: با نظر کادرفنی به دنبال جذب یک دروازه‌بان آزاد و باکیفیت هستیم و مذاکرات فشرده در این زمینه ادامه دارد.

وی در خصوص وضعیت دروازه‌بان رومانیایی نیز افزود: تمام مراحل انتقال این بازیکن انجام شده بود و حتی او در تبریز حضور یافت. اما به دلیل تأخیر چند دقیقه‌ای در ارسال مدارک از سوی باشگاه مبدا و با توجه به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، امکان ثبت قرارداد فراهم نشد و این بازیکن به کشورش بازگشت.

مظفری‌زاده همچنین با اشاره به خرید جدید تراکتور گفت: خوشحالیم که با نظر کادرفنی، رگی لوشکیا هافبک آلبانیایی را جذب کردیم. او بازیکنی باکیفیت است که می‌تواند به قدرت تیم در خط میانی بیفزاید.

مدیرعامل باشگاه تراکتور تأکید کرد: تا زمانی که تمامی مراحل عقد قرارداد بازیکن، اعم از تست‌های پزشکی و فرایندهای اداری، به طور کامل طی نشود، امکان اطلاع‌رسانی از سوی رسانه رسمی باشگاه وجود ندارد. نام بردن از بازیکن پیش از عقد قرارداد و تکمیل مراحل قانونی بار حقوقی دارد و تنها اخبار منتشر شده از رسانه رسمی باشگاه تراکتور در این زمینه معتبر و قابل استناد در محاکم بین‌المللی است. هواداران نیز باید مطمئن باشند که اطلاع‌رسانی رسمی تنها پس از نهایی شدن قرارداد انجام خواهد شد.

سعید مظفری زاده تراکتورسازی دروازه‌بان
ستاره آلبانیایی در تراکتور
آب بازی خیابانی مظفری زاده در ارمنستان!
اسکوچیچ: تقابل جدید با استقلال متفاوت با سوپرجام است
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
