استقرار نیروهای حشد شعبی عراق نزدیک نوار مرزی عربستان

به گزارش تابنکا به نقل از مهر؛ یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که ایستهای بازرسی توسط نیروهای حشد شعبی در مناطق نزدیک به گذرگاه مرزی عرعر واقع در غرب الانبار افزایش یافته است.
این منبع اضافه کرد که بعد از انتشار اطلاعاتی مبنی بر تحرکات عناصر مجرم در مناطق نزدیک به مرزهای عربستان این ایستها ایجاد شدهاند.
وی بیان کرد که تعداد نیروهای عراقی در ایستهای بازرسی مناطق نزدیک به نوار مرزی سوریه نیز افزایش یافته تا مانع نفوذ تروریستها به خاک عراق شوند.
این منبع تصریح کرد که هدف از این اقدامات مبارزه با تحرکات عناصر داعش در مناطق بیابانی است.
