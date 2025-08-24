ستاره آلبانیایی در تراکتور

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، لوشکیا فصل گذشته با پیراهن اگناتیا عملکردی درخشان داشت و موفق به ثبت ۱۶ گل و ۴ پاس گل شد. او طی سالهای اخیر همواره یکی از مهرههای ثابت تیمهایش بوده است.
این بازیکن ۲۹ ساله در فصل جاری نیز در رقابتهای مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ کنفرانس اروپا به میدان رفت و در ۵ بازی، ۳ گل و ۱ پاس گل به نام خود ثبت کرد تا بار دیگر تواناییهایش را به نمایش بگذارد.
