ستاره آلبانیایی در تراکتور

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، لوشکیا فصل گذشته با پیراهن اگناتیا عملکردی درخشان داشت و موفق به ثبت ۱۶ گل و ۴ پاس گل شد. او طی سال‌های اخیر همواره یکی از مهره‌های ثابت تیم‌هایش بوده است.

این بازیکن ۲۹ ساله در فصل جاری نیز در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ کنفرانس اروپا به میدان رفت و در ۵ بازی، ۳ گل و ۱ پاس گل به نام خود ثبت کرد تا بار دیگر توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد.