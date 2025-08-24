En
واریز سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۴

برای نخستین بار در سال‌های اخیر سود سهام عدالت در شهریورماه واریز خواهد شد.
واریز سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۴

پس از ماه‌ها انتظار زمان قطعی واریز مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ اعلام شد. طبق اعلام سازمان بورس، این واریزی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز خواهد شد؛ اتفاقی که برخلاف روال سال‌های گذشته، به‌جای پاییز و زمستان، امسال در تابستان انجام می‌شود.

مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ مرحله نخست سود سهام عدالت اسفندماه سال گذشته واریز شد که طی آن، دارندگان سهام ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۷۴۴ هزار تومان و دارندگان سهام یک‌میلیونی بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کردند. پیش‌بینی می‌شود مبالغ واریزی در مرحله دوم نیز در همین حدود باشد.

علت تأخیر در واریز سود سهام عدالت

تاخیر در انجام این مرحله از پرداخت، به دلیل تسویه‌نشدن کامل سود برخی شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله هلدینگ خلیج فارس (فارس)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) و مخابرات ایران (اخابر) رخ داد. این شرکت‌ها بخشی از سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده بودند که اکنون روند تسویه آن‌ها در حال تکمیل است.

تغییر در شیوه پرداخت سود سهام عدالت

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، از سال ۱۴۰۴ شیوه پرداخت سود سهام عدالت تغییر کرده و به جای یک مرحله تجمیعی، سود در چند نوبت و با فاصله زمانی مشخص پرداخت می‌شود. هدف از این تغییر، کاهش تأخیرها و منظم‌تر شدن زمان‌بندی واریزی‌ها عنوان شده است.
 

