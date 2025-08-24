En
زنگ خطر روس ها برای خزر

یک مقام مؤسسه تحقیقات شیلات و اقیانوس‌شناسی روسیه گفت: تراز آب دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی (دی‌ ۱۴۰۴) ممکن است حدود ۲۵ سانتیمتر دیگر کاهش یابد که این وضعیت، شدیدترین روند کاهش عمق این دریا در پنج سال گذشته خواهد بود.
سرگئی شیپولین، یک مقام مؤسسه تحقیقات شیلات و اقیانوس‌شناسی روسیه، در نشست بوم‌شناسی و انرژی در دهمین مجمع رسانه‌ای خزر در آستراخان روسیه گفت: در طول ۳۰ سال گذشته، بالاترین تراز آب دریای خزر در سال ۱۹۹۴ ثبت شده است و از آن زمان تاکنون این شاخص در حال کاهش بوده است. 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: بیشترین افت تراز آب دریای خزر در پنج سال گذشته و پس از سال ۲۰۲۰ رخ داده است و امسال کمتر از هر سال دیگری خواهد بود. 

معاون بخش ولگا-خزر موسسه تحقیقات شیلات و اقیانوس‌شناسی روسیه گفت: در سال ۲۰۲۵ (سال جاری میلادی)، تراز آب دریای خزر بین ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر کاهش خواهد یافت. 

وی خاطرنشان کرد: اگر این روند با وضعیت کنونی بارندگی‌ها ادامه یابد، بعید نیست که تراز آب دریای خزر تا سال ۲۰۳۰، یک متر پایین‌تر برود. 

شیپولین گفت: هم‌اکنون، کم‌عمق‌ترین بخش دریای خزر در شمال این دریا و پرآب‌ترین منطقه، بخش جنوبی این دریا نزدیک ایران است. 

رئیس منطقه‌ای سرویس مدیریت طبیعت و حفاظت از محیط زیست روسیه در آستراخان نیز در این نشست گفت: کشورهای حاشیه دریای خزر باید تمهیداتی را انجام دهند که با شرایطی که سطح آب دریا کاهش می‌یابد، سازگار شوند. 

رومیل یونسوف افزود: کشورهای حاشیه خزر باید مناطق بندری، مسیرهای ماهیگیری و کشتیرانی را برای چنین شرایطی آماده کنند و علاوه بر آن، کشورها باید برای کار مشترک برای حفظ منابع آبی خزر توافق و اقدامات را در این زمینه آغاز کنند. 

بنا بر این گزارش، سطح آب دریای خزر هم‌اینک کمتر از منفی ۲۹ متر (بر اساس سیستم ارتفاع‌سنجی دریای بالتیک) است. 

این رسانه در ادامه افزود: سطح آب دریای خزر از اواسط دهه ۱۹۹۰ رو به کاهش بوده و این اتفاق به دنبال کاهش ورودی آب از رودخانه ولگا که منبع اصلی تأمین آب این دریا است، رخ داده است. 

دهمین مجمع رسانه‌ای خزر جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ در آستراخان با دستور کار اصلی «تاریخ خزر: از گذشته تا آینده» گشایش یافت. ایده برگزاری این مجمع نخستین بار سال ۲۰۱۴ در اجلاس پنج کشور دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) شکل گرفت. نخستین مجمع رسانه‌ای خزر در سال ۲۰۱۵ در آستراخان برگزار شد. 

دریای خزر بزرگترین حوضه آبی محصور در خشکی است، در واقع خزر یک دریاچه است که به دلیل گستردگی‌اش به عنوان دریا نامیده می‌شود. اکنون اتصال آبی دریای خزر با دریاهای آزاد، از طریق دو کانال کشتیرانی از رودخانه ولگا به دریای آزوف (سپس دریای سیاه) و از ولگا به دریای بالتیک، برقرار است، اما به معنی ورود آب از این دریاها به دریای خزر نیست. 

 

خلیج فارس دریای خزر روسیه محیط زیست
