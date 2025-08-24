En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اردوغان و علی‌اف ایران را دور می زنند

ترکیه با کلنگ‌زنی خط‌آهن قارص به نخجوان، گام تازه‌ای در قفقاز جنوبی پس از دخالت آمریکا برداشته است؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، نه‌تنها دسترسی مستقیم این کشور به جمهوری آذربایجان را تسهیل می‌کند، بلکه باهدف کاهش نقش ایران در ترانزیت منطقه طراحی شده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۸۶
| |
817 بازدید
|
۳
اردوغان و علی‌اف ایران را دور می زنند

ترکیه با کلنگ‌زنی خط‌آهن قارص به نخجوان، گام تازه‌ای در قفقاز جنوبی پس از دخالت آمریکا برداشته است؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، نه‌تنها دسترسی مستقیم این کشور به جمهوری آذربایجان را تسهیل می‌کند، بلکه باهدف کاهش نقش ایران در ترانزیت منطقه طراحی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترکیه رسماً ساخت خط آهن جدیدی از استان قارص به منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان را آغاز کرد؛ پروژه‌ای ۲۲۴ کیلومتری که به عنوان بخشی از کریدور قفقاز جنوبی شناخته می‌شود و بسیاری از ناظران آن را تلاشی آشکار برای کاهش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه می‌دانند.این طرح پس از توافق صلح اخیر میان باکو و ایروان با میانجیگری آمریکا کلید خورد.

 ایالات متحده با به ‌دست آوردن امتیاز توسعه این کریدور، آن را به‌عنوان «مسیر ترامپ» برای صلح و رفاه معرفی کرده است؛ مسیری که جنوب ارمنستان را دور زده و آذربایجان اصلی را به نخجوان و در نهایت ترکیه متصل می‌کند.

به گزارش رویترز، عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل‌ونقل ترکیه در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه اعلام کرد که این خط آهن ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن بار را دارد و می‌تواند مرزهای منطقه را به روی همکاری‌های اقتصادی تازه بگشاید. 

وزیر حمل‌ونقل ترکیه گفت: «هنگامی که بخش‌هایی از راه آهن در نخجوان، ارمنستان و سرزمین اصلی آذربایجان تکمیل شوند، یک مسیر تجاری بین‌المللی که از چین تا بریتانیا امتداد دارد، کارآمدتر خواهد بود.»ترکیه برای تأمین مالی این طرح، بسته‌ای به ارزش ۲.۴ میلیارد یورو از گروهی از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک MUFG ژاپن، آژانس‌های اعتباری صادراتی سوئد و اتریش و نیز بانک توسعه اسلامی دریافت کرده است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که نشان از حمایت مالی گسترده از این مسیر دارد.

تحلیلگران می‌گویند راه‌آهن قارص–نخجوان در عمل به معنای ایجاد یک گذرگاه جایگزین برای ترانزیت کالا به اروپا بدون نیاز به عبور از خاک ایران است. این موضوع می‌تواند موقعیت تهران را در معادلات ترانزیتی منطقه به چالش بکشد، به‌ویژه در شرایطی که ایران در حال تلاش برای فعال‌سازی کریدور خلیج‌فارس–دریای سیاه است.

این مسیر بخشی از ابتکار منطقه‌ای «کریدور خلیج فارس ـ دریای سیاه» است که در سال ۲۰۱۶ با همکاری ایران، هند و ارمنستان مطرح شد. بر اساس این طرح، کالاها از بنادر جنوبی ایران بارگیری شده و پس از عبور از خاک ارمنستان و گرجستان، به بنادر پوتی و باتومی در دریای سیاه می‌رسند و سپس از طریق کشتی به بنادر بلغارستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل می‌شوند.

به گفته مهدی محمدی، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، ترکیه با گسترش ترک‌گرایی یا پانترکیسم در تلاش است تا شهرهای خود را به شمال غربی چین (سین‌کیانگ) و مناطق اویغورنشین متصل کند که این اقدام را ذیل مسیر میانی کریدور شرق-غرب جلو می‌برد.وی عنوان کرد که کریدور میانی تجارت چین و اروپا را از مسیر آسیای مرکزی، عبور از دریای کاسپین و سپس منطقه قفقاز جنوبی (کریدور زنگزور حلقه مفقوده آن بود)، به ترکیه و سپس اروپا می‌رساند.محمدی افزود: دریای کاسپین به عنوان حلقه اصلی مسیر میانی چین-اروپا باید تحت نفوذ اقتصادی ایران و روسیه قرار بگیرد تا قدرت مسلط بر این حوضه آبی باشند و بر این مسیر برای جلوگیری از دخالت کشورهای خارجی، نظارت داشته باشند.

گفتنی است آنچه کریدور زنگزوز را برای آمریکا مهم کرده، صرفاً ارتباط آذربایجان با نخجوان نیست؛ بلکه اهمیت آن در موقعیت حساس جغرافیایی‌اش است. زنگزور می‌تواند مسیر جایگزین انتقال انرژی از آسیای مرکزی به اروپا شود، بدون عبور از ایران یا روسیه.از دید آمریکا، این مسیر می‌تواند همزمان چند هدف را محقق کند: ۱. کاهش نفوذ ایران در تجارت منطقه‌ای،۲. حذف روسیه از معادلات انرژی اروپا،۳. فشار غیرمستقیم بر چین در پروژه کمربند و جاده (BRI)،۴. تقویت اتحادهای ترک‌زبان به رهبری ترکیه، همسو با ناتو.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردوغان ترکیه ایران قفقاز خط آهن خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ممنوعیت پخش فیلم تبلیغاتی اردوغان
اردوغان: تهران باید در کارهای خود تجدیدنظر کند
ترکیه؛ دیر یا زود هزینه سنگین خواهد پرداخت
۴ سال حبس برای برادرزاده اردوغان
قاتل سفیر روسیه، 8 بار محافظ «اردوغان» بود
هشدار اردوغان به «پ‌ک‌ک»
گفت‌وگوی رئیسی با پوتین و اردوغان درباره اوضاع غزه
اردوغان: علت قطع صادرات گاز ایران به ترکیه، بدهی نبود
هراس اردوغان از شکست در انتخابات
معترضان خواستار استعفای اردوغان شدند
اردوغان بحث آزاد در دانشگاه‌ها را مشروط کرد
حمله دوباره اردوغان علیه تمامیت ارضی ایران
نصیحت رهبر حزب مخالف ترکیه به اردوغان
مخالفت بانک مرکزی ترکیه با درخواست اردوغان
اردوغان از ترور جان سالم به در برد
بازداشت رئیس پیشین تیم حفاظتی اردوغان
واکنش اردوغان به توئیت گستاخانه ترامپ درباره ایران
اردوغان در پي تغيير نظام سياسي ترکيه
سخنرانی اردوغان شهر را بهم ریخت
در نشست محرمانه ولایتی با اردوغان چه گذشت؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
10
1
پاسخ
آیا اگر سردار سلیمانی زنده بود باز می تونستن اینکارو بکنن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
0
3
پاسخ
چین در شرق و آمریکای در آنسوی اطلس . دو قطب قدرت دنیا . فکر نمی کنید زیادی داریم یه کوره راه بی ارزش در قفقاز رو‌ گندش می کنیم . البته مسیر ما به ارمنستان نباید بسته شود اما اینکه یه راه آهن کم‌ارزش اینگونه هیجان زده مان کند جای تعجب دارد . ته تهش باکو‌ وصل بشه به ترکیه . خب که چه ؟ آسیای میانه هنوزم اگه عاقل باشیم ، تو‌ چنگ ماست . خزر هم همینطور .
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
0
0
پاسخ
مسئولان کشور هم با نگاهی نو و واقع گرایانه به جهان بنگرند

منافع ملی کشور را به درستی رصد کنند

دوسش ها را بر اساس میزان سود و منفعتی که برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت خواهند داشت تعریف کنند نه چیز دیگری...

در برخی سیاست ها فوری تجدید نظر کنند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۳۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۱ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۹۸ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۴ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YX4
tabnak.ir/005YX4