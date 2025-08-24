ترامپ به شیکاگو لشکرکشی می کند

پس از طرح استقرار گارد ملی در پایتخت آمریکا و واکنش‌های انتقادی گسترده، روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داد پنتاگون در حال آماده‌سازی سناریوی اعزام نیروهای نظامی به شیکاگو است.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست روز شنبه گزارش داد که پنتاگون طرح‌هایی برای اعزام نیروهای نظامی آمریکا به شهر شیکاگو آماده کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ مدعی است که با اعزام نظامیان آمریکایی به ایالات متخلف آمریکا با هدف تشدید مقابله با جرم، بی‌خانمانی و مهاجرت غیرقانونی صورت می‌گیرد.

طبق این گزارش، طرح وزارت دفاع آمریکا طی هفته‌های گذشته در دست بررسی بوده و شامل سناریوهایی از جمله اعزام چند هزار نیروی گارد ملی از اوایل ماه سپتامبر است.

ترامپ روز جمعه با هدف گرفتن شهرها و ایالات تحت مدیریت دموکرات‌ها گفت: «شیکاگو یک فاجعه است، و ما احتمالاً به‌زودی این مشکل را حل خواهیم کرد.»

پنتاگون در واکنش به این خبر اعلام کرد: «درباره عملیات‌های آینده گمانه‌زنی نمی‌کنیم. وزارت دفاع یک نهاد برنامه‌ریزی است و به‌طور مستمر با دیگر سازمان‌ها برای حفاظت از دارایی‌ها و نیروهای فدرال همکاری می‌کند.»در همین حال، «جی.بی. پریتزکر» فرماندار ایالت ایلینوی، ضمن رد هرگونه ضرورت برای دخالت نظامی گفت: «دونالد ترامپ در حال ساختن یک بحران ساختگی و سیاسی کردن نیروهای نظامی برای انحراف افکار عمومی است.»



از طرف دیگر، «براندون جانسون» شهردار شیکاگو نیز استقرار گارد ملی را «غیرقانونی، غیرضروری و غیرمنطقی» توصیف کرد.وی در این خصوص گفت «طی یک سال گذشته، قتل‌ها در شیکاگو بیش از ۳۰ درصد، سرقت‌ها ۳۵ درصد و تیراندازی‌ها نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته است.»

این خبر در حالی منتشر می‌شود که ترامپ اخیراً از فرمانداران جمهوری‌خواه سه ایالت خواسته صدها نیروی گارد ملی را به واشنگتن اعزام کنند؛ اقدامی مشابه تصمیم ماه ژوئن برای اعزام ۴ هزار نیروی گارد ملی و ۷۰۰ تفنگدار دریایی به لس‌آنجلس که با مخالفت فرماندار دموکرات کالیفرنیا همراه شد.

