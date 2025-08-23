En
وزش باد ۱۱۵ کیلومتری زابل را درنوردید

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که زابل با وزش باد شدید به سرعت ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت و کاهش دید تا ۷۰۰ متر مواجه شده است.
وزش باد ۱۱۵ کیلومتری زابل را درنوردید

محسن حیدری در گفت وگو با ایسنا، افزود: این پدیده، مناطقی مانند زاهدان و زهک را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

حیدری گفت: همچنین در ارتفاعات جنوبی استان شامل شهرستان‌های سرباز، راسک، قصرقند، نیکشهر، مهرستان، سراوان، سیب‌وسوران، فنوج، لاشار و جنوب ایرانشهر رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای در ساعات بعدازظهر و شب رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: براساس هشدار هواشناسی استان از شنبه تا دوشنبه (۱ تا ۳ شهریور) وزش باد شدید همراه با گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیش‌بینی می‌شود که شدت آن در روز یکشنبه بیشتر خواهد بود، طی این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و شرق استان نیز وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار انتظار می‌رود، این شرایط می‌تواند موجب کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای شمالی و احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.

حیدری با اشاره به آثار زیان‌بار گرمای شدید، بر لزوم مدیریت بهینه شرایط تأکید کرد و افزود: هم‌استانی‌های عزیز تا حد امکان از حضور در فضای باز به‌ویژه در ساعات ظهر تا عصر خودداری کنند. همچنین رعایت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه‌های شهری و روستایی ضروری است.

 

