زیان انباشته ۲۰ هزار میلیارد تومانی یک غول بورسی/ شرکتی که ارزش سهامش کمتر از سه قِران است!

شرکت ذوبآهن اصفهان روزهای سختی را پشت سر میگذارد. شرکتی که در سال گذشته با جهش بیسابقه در زیاندهی مواجه شد، حالا در فصل بهار نیز همچنان در مسیر منفی حرکت میکند و آیندهای نگرانکننده را پیش روی سهامداران ترسیم کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی صورتهای مالی سال گذشته این غول بورسی نشان میدهد ذوبآهن با ثبت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان خالص، رشد تکاندهنده ۱۴۵ درصدی زیان نسبت به سال قبل را تجربه کرد.
همین روند باعث شد زیان انباشته شرکت در پایان سال قبل به ۱۸ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان برسد؛ آن هم در شرایطی که بدهی غیرجاری (در ردیف تسهیلات مالی بلندمدت) ذوبآهن از مرز ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان گذشت و جهشی عجیب، معادل ۱۳ هزار درصد را نشان داد.
سه ماهه ناامیدکننده برای ذوب آهن!
با وجود این شرایط بحرانی، انتظار میرفت مدیریت جدید به ریاست اردشیر افضلی بتواند تغییر مسیر ایجاد کند. اما صورتهای مالی سهماهه نخست امسال، خلاف این انتظار را ثابت کرد. ذوبآهن در بهار با ۲ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان زیان خالص مواجه شد؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد بیشتر است و زیان شناسایی شده به ازای هر سهم را به منفی ۳۸ ریال رسانده است. به این ترتیب، زیان انباشته شرکت تا پایان خرداد به بیش از ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی رشد ۱۳ درصدی تنها در سه ماه.
فشار هزینهها نیز عامل مهمی در تعمیق بحران بوده است. هزینههای فروش، اداری و عمومی به ۱ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان رسید، هزینههای مالی به ۷۵۸ میلیارد تومان افزایش یافت و حتی تحت عنوان «سایر هزینهها» رقمی بیش از ۲۵۳ میلیارد تومان ثبت شد؛ هزینههایی که ماهیت آنها هنوز به روشنی مشخص نیست. نتیجه این وضعیت چیزی جز زیان عملیاتی ۱ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومانی در بهار نبود.
از سوی دیگر، وضعیت نقدینگی و تقاضا نیز به شدت وخیم است. سفارشها و پیشپرداختها در این مدت ۸۵ درصد کاهش یافته و موجودی نقد شرکت نیز ۸۱ درصد کمتر شده است.
سهام ذوب در سراشیبی سقوط
این روند منفی در صورتهای مالی، به سرعت در تابلو بورس هم بازتاب یافته است. ارزش سهام ذوب به کمتر از ۲۹ تومان رسیده؛ عددی که با حذف چهار صفر و تبدیل به مقیاس تومان و قِران، کمتر از سه قِران می شود. چنین قیمتی، بیش از هر چیز ناامیدی سهامداران را از آینده این شرکت قدیمی و استراتژیک نشان میدهد.
اکنون پرسش اساسی اینجاست که مدیریت ذوبآهن چه برنامهای برای مهار این بحران دارد. تداوم این وضعیت نه تنها سهامداران، بلکه اعتبار یکی از بزرگترین صنایع مادر کشور را به شدت تهدید میکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.