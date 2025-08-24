دام زنده ارزان، اما گوشت گران شد/ واقعیت یا گران فروشی؟

در شرایطی که مسئولان بار‌ها وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت کالا‌های اساسی را داده‌اند، اما در واقعیت قیمت‌ها با شتاب زیادی بالا می‌رود و این بار هم نوبت به بازار گوشت رسیده است؛ به طوری که از سه هفته گذشته تاکنون قیمت گوشت قرمز افزایش یافته است.

قیمت گوشت قرمز در بازار رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. بررسی و رصد هفتگی از بازار و همچنین ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که بهای گوشت گوساله در کمتر از سه هفته گذشته بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است؛ این درحالی است که عرضه دام برای کشتار در هفته‌های اخیر افزایش داشته است و چنین رشد قیمتی منطقی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که اعلام شد گوشت گرم از فهرست کالا‌های اساسی خارج شد که این مساله مقدمه‌ای برای گرانی گوشت شد.

رصد قیمتی از بازار نشان می‌دهد که قیمت راسته گوسفندی یک کیلویی به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و گوشت راسته گوساله یک کیلویی هم به ۱میلیون و ۲۰۰ هزار شده است. همچنین گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله هم کیلویی ۵۱۵ هزارتومان قیمت گذاری شده است.

شنیده‌ها حاکی است به تازگی بسیاری از دام‌های زنده به صورت غیرقانونی از مرز‌های کشور به کشور‌های همسایه، به ویژه عراق، امارات، و افغانستان قاچاق شده و با قیمتی بالاتر از قیمت داخل به فروش می‌رسند که این خروج گسترده دام زنده از کشور، به طور طبیعی باعث کاهش عرضه دام در بازار داخلی می‌شود.

این سوداگری باعث می‌شود که برخی از دامداران به جای فروش دام خود به صورت قانونی در داخل، ترجیح دهند آنها را به قاچاقچیان بفروشند که این چرخه معیوب، تولید داخلی را تضعیف کرده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد.

دامداری که ناچار است دام مولد را کشتار کند

قاچاق دام زنده تنها به این بازار تنش وارد نکرد بلکه بار‌ها شنیده و دیده شده است که بسیاری از دامداران برای تأمین گوشت در کوتاه‌مدت و فشار اقتصادی ناشی از تامین هزینه‌های جاری خود مجبور می‌شوند حتی دام‌های مولد را به کشتارگاه بفرستند که این امر علاوه براینکه به زیرساخت تولید آسیب وارد می‌کند بلکه در آینده دام کمتری برای پرواربندی و تولید گوشت وجود دارد و ادامه این سیکل معیوب نتیجه‌ای جز کاهش چشمگیر جمعیت دامی کشور و جهش‌های قیمتی شدیدتر ندارد.

ازسویی دیگر، با وجود اینکه قیمت دام زنده کاهش یافته، اما قیمت گوشت در بازار روند کاهشی ندارد و این نشان می‌دهد که سوداگران و دلالان قیمت‌ها را در خلاء نظارت‌های کافی، مدیریت می‌کنند.

البته سیاست‌های متغیر و گاه متناقض وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ممنوعیت یا آزادسازی صادرات و واردات گوشت و دام زنده، فضای تولید را برای دامداران بسیار ناایمن کرده است؛ به طوری که این بی‌ثباتی باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و دچار زیان‌های مالی زیادی شوند.

به گزارش تابناک، با وجود وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خودکفایی در تولید و کنترل بازار گوشت، اما افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده ازسوی این وزارتخانه نتوانسته است بر افزایش قیمت گوشت غلبه کند؛ هرچند این بار اولی نیست که آقای وزیر وعده هایشان رنگ عملیاتی به خود نمی‌گیرد.