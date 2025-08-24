قیمت برنج کاهشی شد؟/ وعده ای که به جایی نرسید

اکنون چندماهی است که از وعده وزیر جهاد کشاورزی برای متعادل کردن بازار برنج می‌گذرد، اما همچنان در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد و قیمت‌هایی که روز به روز بالاتر می‌رود و سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر از دیروز.

درشرایطی که قیمت برنج درماه‌های اخیر روز به روز گران‌تر می‌شود و حتی برخورد تعزیراتی با محکتران هم نتوانست این بازار آشفته را آرام کند برخی از مسئولان مدعی هستند که به دلیل آغاز برداشت برنج نو قیمت‌ها دربنکداری‌ها کاهشی شده است؛ این درحالی است که واقعیت بازار چیز دیگری است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، خشکسالی و کمبود بارش در سال‌های اخیر، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کود و سموم، افزایش نرخ ارز، گران فروشی و احتکار بنکداران همگی در روند صعودی کردن قیمت برنج دخیل هستند.

محمد فرهادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت قیمت برنج مدعی شد: قیمت برنج ایرانی در سال گذشته به دلیل عوامل متعددی تا بالای ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلو افزایش یافت، اما با آغاز برداشت برنج نو در مردادماه امسال، قیمت آن در بنکداری‌ها به حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان کاهش یافته است، که تقریباً ۳۰ تا ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت برنج کهنه سال گذشته است.

رصد قیمتی از سایت های فروش اینترنتی و بازار نشان می دهد که قیمت ها کاهشی نشده است برای مثال قیمت برنج کشت دوم مهمان نواز کیلویی ۲۹۹ هزار تومان به فروش می رسد و تغییری نسبت به روزهای قبل نداشته است.

همچنین قیمت برنج هاشمی هم با ۲۹۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است که تفاوت محسوس قیمتی نسبت به آغاز فصل برداشت نو مطابق با هر سال از خود نشان نداده است .

سودجویان و محتکران همچنان فعال در صحنه

از آنجایی که قیمت برنج از زمانی که از بنکدار خریداری می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مراحل مختلفی را طی می‌کند و درهر مرحله، شامل حمل و نقل، انبارداری و سود عمده‌فروش و خرده‌فروش است که به قیمت نهایی اضافه می شود که این زنجیره طولانی توزیع باعث می‌شود که کاهش قیمت در مبدأ به طور کامل به بازار خرده‌فروشی منتقل نشود.

همچنین نرخ تورم، نرخ ارز و هزینه‌های تولید و حمل و نقل نیز بر قیمت نهایی کالا تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین حتی اگر قیمت برنج نو در مبدأ کاهش یابد، افزایش هزینه‌های جانبی از کاهش قیمت در بازار خرده‌فروشی جلوگیری می‌کند.

حتی به نظر می‌رسد که سودجویان و محتکران برنج نیز هنوز دست از کار نکشیده و در حال فعالیت هستند؛ به طوری که با در دست گرفتن بازار و عرضه قطره‌چکانی، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه داشته‌اند.

ناظران در خواب!

البته ضعف در نظارت بر زنجیره توزیع نیز باعث شده تا هر یک از واسطه‌ها بتوانند به دلخواه خود سود بیشتری را به قیمت نهایی اضافه کنند و قیمت‌ها را بالاتر از حد منطقی نگه دارند؛ این درحالی است که نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از کشف و توزیع برنج‌های احتکاری با نرخ مصوب خبر داده و وعده کاهش قیمت را داده بود که محقق نشد.

به گزارش تابناک، گرچه کاهش قیمت در بنکداری‌ها نشان‌دهنده افزایش عرضه و ورود محصول جدید به بازار است، اما این کاهش لزوماً به سرعت و به طور کامل به بازار خرده‌فروشی منتقل نمی‌شود و تحت تأثیر عوامل متعددی مانند واسطه‌گری، تورم و نظارت ضعیف قرار می‌گیرد که این امر نشان می‌دهد مشکل قیمت برنج ریشه‌ای‌تر از صرفاً احتکار است و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و مدیریتی در آن دخیل هستند؛ بنابراین وعده کاهش قیمت به تنهایی بدون یک برنامه جامع و بلندمدت برای کنترل تورم، حمایت از کشاورز و نظارت دقیق بر بازار، به نتیجه‌ای ملموس برای مصرف‌کننده نمی رسد.