شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۷۱ هزار واحد رسید.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۲ 23 August 2025
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۷۱ هزار واحد رسید.

