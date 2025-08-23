En
سهم ۳۷ درصدی عابرین در تصادفات فوتی پایتخت

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از طراحی قاب شبرنگ فسفری برای تابلوی گذرگاه عابر پیاده خبر داد .
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۰ 23 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ‌مصطفی زینی وند در این باره گفت: تابلو‌های راهنمایی و رانندگی باعث ارتقا امنیت تردد، تنظیم ترافیک، و ارائه اطلاعات کلیدی به رانندگان می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اهمیت علائم ترافیکی باید گفت که این علائم به پنج دلیل شامل ارتقا ایمنی، راهنمایی در مسیر، حفظ نظم ترافیکی، کاهش تصادفات، و اطلاع‌رسانی عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رییس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سهم ۳۷ درصدی عابرین پیاده در سه ماهه اول امسال از آمار تصادفات فوتی پایتخت و لزوم انجام اقدامات لازم برای متوقف کردن این آمار ادامه داد: به منظور آشکارسازی تابلوها، در طرحی ابتکاری و جدید، قابی از جنس شبرنگ فسفری که دارای قابلیت بازتاب نور هم در شب و هم در روز است دورتادور تعدادی تابلوی گذرگاه عابر پیاده نصب شده و این تابلو‌ها به صورت آزمایشی در محل گذرگاه‌های عابرپیاده طول خیابان ولیعصر (عج) حدفاصل پل پارک وی تا میدان تجریش نصب شد.

زینی وند اعلام کرد که در صورت مثبت بودن نتایج و بازخورد‌های این اقدام جدید، تمام تابلو‌های شهر به این شکل آشکارسازی خواهند شد.

