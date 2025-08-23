پای ترامپ هم به بحران نفت باز شد

وزیران خارجه مجارستان و اسلواکی نیز روز جمعه در نامه‌ای به کمیسیون اروپا هشدار دادند که حمله اخیر اوکراین ممکن است آن‌ها را دست‌کم برای پنج روز از واردات نفت روسیه محروم کند. آنها از کمیسیون خواستند امنیت عرضه انرژی را برای آنها تضمین کند.

مقام‌های مجارستان و اسلواکی روز جمعه ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) اعلام کردند که پس از حمله اوکراین به یکی از تأسیسات نفتی در خاک روسیه، جریان نفت روسیه به این دو کشور ممکن است دست‌کم برای پنج روز متوقف شود؛ این رویداد دامنه پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین را گسترش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ فشار می‌آورد، روسیه و اوکراین طی هفته‌های اخیر حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را شدت بخشیده‌اند؛ از جمله تأسیسات گرمایشی داخلی اوکراین، خط لوله نفتی دروژبا و دیگر مراکز.



اتحادیه اروپا پس از یورش تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، واردات انرژی از روسیه را کاهش داد و قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ نفت و گاز روسیه را به‌طور کامل کنار بگذارد.

با این حال، دو عضو اتحادیه اروپا یعنی اسلواکی و مجارستان روابط خود را با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حفظ کرده و با تحریم‌های ضدروسی که اوکراین آن‌ها را برای وادار کردن مسکو به عقب‌نشینی از خواسته‌های غیرقابل‌قبولش حیاتی می‌داند، مخالفت کرده‌اند. این دو کشور همچنین با حذف تدریجی انرژی روسیه از طریق خط لوله دروژبا نیز مخالف‌اند.

در همین روز ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان نامه‌ای را منتشر کرد که خطاب به ترامپ نوشته بود. او در این نامه گفته است اوکراین درست چند روز پیش از دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با پوتین در آلاسکا در تاریخ ۱۵ اوت، به خط لوله دروژبا حمله کرده است. اوربان این حمله را «حرکتی بسیار تأسف‌بار» توصیف کرد.

رونوشت نامه‌ای که اوربان در فیسبوک منتشر کرد، نشان می‌دهد که یادداشتی با دست‌خط ترامپ روی آن نوشته شده است: «ویکتور، از شنیدن این موضوع خوشم نیامد، خیلی عصبانی‌ام.»

خبرگزاری رویترز که این گزارش را منتشر کرده، نوشت کاخ سفید به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

وزیران خارجه مجارستان و اسلواکی نیز روز جمعه در نامه‌ای به کمیسیون اروپا هشدار دادند که حمله اخیر اوکراین ممکن است آن‌ها را دست‌کم برای پنج روز از واردات نفت روسیه محروم کند. آنها از کمیسیون خواستند امنیت عرضه انرژی را برای آنها تضمین کند.

«واقعیت فیزیکی و جغرافیایی این است که بدون این خط لوله، تأمین ایمن انرژی کشورهای ما به‌سادگی امکان‌پذیر نیست»، این جمله را پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان و یورای بلانار، وزیر خارجه اسلواکی در نامه خود نوشته‌اند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است در زیرساخت‌های انرژی کرواسی سرمایه‌گذاری کرده که می‌تواند منابع جایگزینی برای این دو کشور فراهم کند.

حمله اوکراین در شامگاه ۲۱ اوت برای دومین بار در هفته جاری باعث توقف جریان نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی شد؛ پیش از آن نیز در روزهای ۱۸ و ۱۹ اوت این جریان مختل شده بود.

ارتش اوکراین شامگاه ۲۱ اوت اعلام کرد که دوباره ایستگاه پمپاژ نفت اونچا را هدف قرار داده است؛ ایستگاهی حیاتی در خط لوله نفتی دروژبا که نفت روسیه را به اروپا می‌رساند.

یک منبع صنعتی روس نیز گفت احتمال دارد جریان نفت برای چند روز متوقف بماند. وزارت انرژی روسیه به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداده است.

مسکو بارها زیرساخت‌های گازی اوکراین را هدف قرار داده و با حمله به تأسیسات مرتبط با تأمین گرمایش زمستانی مردم و سوخت صنایع کلیدی، مدعی شده که هدفش تضعیف توان نظامی اوکراین است.

اوکراین نیز چندین پالایشگاه روسیه را هدف قرار داده تا صادرات انرژی روسیه که تأمین مالی ماشین جنگی این کشور را بر عهده دارد، مختل کند و در برخی مناطق روسیه کمبود سوخت ایجاد نماید.

جریان نفت قزاقستان تحت تأثیر حمله قرار نگرفته است



خط لوله دوران شوروی «دروژبا» که از بلاروس و اوکراین عبور می‌کند، هم نفت قزاقستان را به آلمان می‌رساند و هم نفت روسیه را به مجارستان و اسلواکی منتقل می‌کند. اما آلمان اعلام کرد که تأمین نفت قزاقستان، به‌ویژه برای پالایشگاه «پی‌سی‌کی شوت» که برلین را تغذیه می‌کند، در حمله اخیر آسیب ندیده است.

وزارت اقتصاد آلمان گفت: «امنیت روند تأمین تضمین شده است.»

قزاقستان نیز اعلام کرد که جریان نفتش از طریق خط لوله دروژبا مختل نشده است.

نامه وزاری خارجه مجارستان و اسلوکی به اتحادیه اروپا



وزیر خارجه مجارستان گفت دولتش شامگاه ۲۱ اوت از این حمله آگاه شد. سیارتو در فیسبوک نوشت: «این یک حمله دیگر علیه امنیت انرژی ماست.»

شرکت «ترانس‌پترول» اسلواکی که مسئول بهره‌برداری از خط لوله است، در بیانیه‌ای ایمیلی، این وقفه را تأیید کرد.

رابرت بروودی، فرمانده یگان سامانه‌های خودکار اوکراین، ویدئویی را در پیام‌رسان تلگرام منتشر کرد که آتش‌سوزی بزرگی را در تأسیساتی با چندین مخزن سوخت نشان می‌داد.

خبرگزاری رویترز می‌گوید نتوانسته است مکان این زیرساخت در ویدئو را تأیید کند.

الکساندر بوگومـاز، فرماندار منطقه بریانسک روسیه که در غرب این کشور با اوکراین و بلاروس هم‌مرز است، روز ۲۲ اوت گفت که تأسیسات انرژی در اونچا بر اثر حملات موشکی و پهپادی اوکراین دچار آتش‌سوزی شده، اما آتش خاموش گردیده است.

او در پیام‌رسان تلگرام نوشت: «در نتیجه دفع یک حمله ترکیبی با موشک‌های هیمارس و پهپادها، در یکی از مراکز زیرساختی سوخت در منطقه اونچا آتش‌سوزی رخ داد.»